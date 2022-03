Arztpraxis statt Polizeistation: Bürglen hat wieder Hausärzte

Bürglen Nach drei Jahren ohne Medicus: Aus dem Polizeiposten wurde eine Arztpraxis in Bürglen Seit gut einem Monat gibt es in Bürglen wieder eine Arztpraxis für allgemeine Medizin. Die Praxis Medicus befindet sich in frisch renovierten Räumen in der ersten Etage des Gemeindehauses. Hannelore Bruderer 11.03.2022, 16.50 Uhr

Kerstin Pfingsten ist praktizierende Ärztin für allgemeine Medizin. In der Aufbauphase arbeitet sie Teilzeit in der Praxis Medicus, ab Juni Vollzeit. Bild: Hannelore Bruderer

Gut drei Jahre lang mussten die Einwohnerinnen und Einwohner von Bürglen für einen Arztbesuch den Weg in einen Nachbarort in Kauf nehmen. Hadzere Nuredini wohnt in Bürglen und ist Inhaberin von Praxis Coaching Nuredini. Für die Fachfrau war klar, dass es in ihrer Wohngemeinde wieder eine Arztpraxis für die medizinische Grundversorgung geben soll. «In Bürglen wohnen knapp 4000 Personen und es wird viel gebaut, wodurch die Einwohnerzahl noch steigen wird. Das Potenzial für eine Arztpraxis ist auf jeden Fall gegeben», sagt sie.

Hadzere Nuredini ist treibende Kraft hinter der Praxis in Bürglen. Bild: Hannelore Bruderer

Die Praxis Coaching Nuredini bietet ihren Kundinnen und Kunden aus der Ärzteschaft Unterstützung bei der Organisation und dem Aufbau von Praxen an. Durch ihre Tätigkeit verfügt Hadzere Nuredini über ein grosses Netzwerk. So kam es zur Zusammenarbeit mit dem Allgemeinarzt Darius Malekian, der in Münchwilen praktiziert. Auch er sah das Potenzial für eine Standorterweiterung in Bürglen.

Freie Räume nach Wegzug der Polizei

Auf der Gemeinde erkundigte sich Nuredini nach leer stehenden Mietobjekten. «Wir haben verschiedene Objekte angeschaut. Nicht alle Räume eignen sich für eine Arztpraxis. Damit ein Betrieb möglich ist, müssen einige Auflagen erfüllt werden», sagt die Geschäftsfrau. Die Gemeinde lud sie ebenfalls zur Besichtigung der Räume ein, die nach dem Wegzug der Polizei im Gemeindehaus leer gestanden haben.

«Die hellen, hohen Räume in der ersten Etage gefielen uns sofort.»

Sie sind zudem über den bereits vorhandenen Lift schwellenlos erreichbar und das Gemeindehaus liegt zentral und verfügt über genügend Parkplätze.

Im ersten Stock des Bürgler Gemeindehauses ist die Praxis angesiedelt. Bild: Donato Caspari

Für den Praxisbetrieb wurden die Räume neu aufgeteilt und mit speziellen Bodenbelägen versehen. Ferner mussten zusätzliche sanitäre Anlagen eingebaut werden. Spezielle Bauvorschriften galt es für den Röntgenraum zu beachten und auch für die Kühlung von Medikamenten gelten besondere Normen. Die Praxis Medicus verfügt über zwei Sprechzimmer, ein Zimmer für die Diagnostik, einen Röntgenraum, eine Apotheke sowie ein Wartezimmer und ein Personalzimmer. In den sekundären Räumen auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich Behandlungsräume für Alternativmedizin.

Eine voll digitalisierte Praxis

«Die Praxis ist mit den neusten Geräten ausgestattet und voll digitalisiert», erklärt Hadzere Nuredini. Mit der Infrastruktur sei es aber nicht getan. «Am schwierigsten ist es, Ärztinnen und Ärzte mit den entsprechenden Leistungsausweisen zu finden.» Doch auch diese Hürde wurde genommen. Der Arzt und Praxisinhaber Darius Malekian wird seit Anfang Monat von der Ärztin Kerstin Pfingsten unterstützt. Eine medizinische Praxisangestellte ergänzt das Team. Kerstin Pfingsten ist bis Ende Mai nur mittwochs in der Praxis, da sie noch Aufgaben an ihrer bisherigen Stelle erfüllt. Ab Juni wird sie in Bürglen Vollzeit arbeiten, Darius Malekian betreut Patienten an bestimmten Tagen.

Hadzere Nuredini ist zuversichtlich, dass sich die neu eröffnete Praxis bald mit Patienten füllen wird. «Das Einzugsgebiet ist gross, es gibt einen Ärztemangel und viele Praxen haben einen Patientenstopp. Speziell ist auch, dass die Praxis Medicus bei Bedarf Hausbesuche anbietet, etwas, auf das viele Praxen heutzutage verzichten.»