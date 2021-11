Hochstamm-Aktion von Pro Natura: 1000 Jungbäume warten in Bürglen

Bürglen 1000 Junge Bäume wechseln im Morgennebel den Besitzer Am Donnerstagmorgen hat die Pro Natura Thurgau ihre Hochstammaktion durchgeführt. Bauern und Private kauften die Jungbäume in der Kiesgrube in Bürglen. Mario Testa 11.11.2021, 16.45 Uhr

Helfer der Pro Natura Thurgau verteilen in der Kiesgrube in Bürglen die Jungbäume an die Abholer. Bild: Mario Testa

In grossen Bündeln liegen sie fein säuberlich angeschrieben da: Bohnapfel, Sauergrauech oder Boskoop. 1039 Jungbäume warten am Rande der Strabag-Kiesgrube in Bürglen auf ihre neuen Besitzer. Und diese kommen zahlreich. Im dichten Morgennebel warten etwa 20 Personen mit ihren Traktoren, Anhängern und Transportern auf ihre Jungbäume.

Markus Bürgisser, Geschäftsleiter Pro Natura Thurgau. Bild: Mario Testa

Verantwortlich für die Hochstamm-Aktion ist Pro Natura Thurgau. «Unser Ziel ist es, dass mehr Hochstammobstbäume gepflanzt werden. Sie verschönern die Landschaft, bieten Lebensräume für Tiere und damit die Grundlage für mehr Biodiversität», sagt Geschäftsführer Markus Bürgisser.

«Zudem können wir so auch alte Sorten erhalten.»

Rosmarie Schmid, Käuferin aus Lengwil. Bild: Mario Testa

Rosmarie Schmid aus Lengwil holt drei Boskoop ab. «Die kommen nach Appenzell, ich habe dort noch ein Heimetli», sagt sie. Sie hole ihre Bäume an der Hochstamm-Aktion, weil sie hier günstiger sind. «Und weil ich hier auch Biobäume bekomme. Ich habe schon mehrmals Bäume hier gekauft. Es werden ja überall so viele Hochstämmer gefällt, da will ich etwas Gutes für die Natur tun.»

Günstige Bäume für die Käufer

Pro Natura gibt die Jungbäume vergünstigt ab. «Sie kosten etwas über 40 Franken und somit nur etwa halb so viel wie beim Direkteinkauf bei den Baumschulen. Wir profitieren natürlich auch vom Mengenrabatt», sagt Bürgisser, der die Jungbäume bei vier Thurgauer Baumschulen einkauft. Unterstützt von Zivildienstleistenden wickelt Pro Natura den Verkauf der Bäume in Bürlgen speditiv ab.

Die drei- bis vierjährigen Jungbäume konnten vorgängig auf der Website der Organisation bestellt werden. «Wir bieten eine grosse Auswahl an konventionellen und Biobäumen, Klassiker und seltene Sorten.»

Wendelin Jung lädt die Jungbäume in die Heckschaufel an seinem Traktor. Bild: Mario Testa

Wendelin Jung lädt gleich zehn Bäume in die Heckschaufel an seinem Traktor. «Mein Sohn ersetzt mit ihnen alte Bäume auf seinem Betrieb in Neukirch an der Thur», sagt er. Er habe Bäume ausgesucht, die widerstandsfähig seien gegen Krankheiten und somit wenig Aufwand für den Pflanzenschutz benötigen. «Ich kaufe schon immer gern seltene Sorten. Zum dritten Mal jetzt hier an der Hochstamm-Aktion der Pro Natura.»