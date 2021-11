Bürglen «Wenn ihr die ersten Hundert gemacht habt, geht es einfacher»: Jugendliche schnuppern in einem Berufswahlparcours Arbeitsluft Vergangene Woche hat die Schule Bürglen ihren Berufswahlparcours durchgeführt. Über zwei Dutzend Firmen gaben den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die vielfältige Berufswelt. Hannelore Bruderer 10.11.2021, 16.25 Uhr

Resul Kamberi gibt den vier Schülern einen Überblick über die verschiedenen Arbeiten bei einem Neubauprojekt. Bild: Hannelore Bruderer

Von der Medizinischen Praxis­angestellten bis zum Schreiner, vom Geomatiker bis zur Drogistin – die Auswahl an Berufen am diesjährigen Berufswahlparcours war wieder gross. Der Anlass wird jeweils von der Schule Bürglen in Zusammenarbeit mit örtlichen Gewerbebetrieben durchgeführt.

Bauen und backen

In der Werkstatt der Baumann Spenglerei-Sanitär AG gibt Resul Kamberi vier Knaben am Mittwochmorgen einen Einblick in den Beruf Sanitärinstallateur. Er selber habe den Beruf gewählt, weil er vielschichtig sei, sagt er. «Man arbeitet mit unterschiedlichen Materialien und an verschiedenen Orten, wo man immer wieder neue Leute kennen lernt.»

Nach einer Fahrt nach Märwil erleben die Jugendlichen dann praxisnah, wie auf dem Bau gearbeitet wird. Dort entstehen vier Mehrfamilienhäuser. Weil diese sich in verschiedenen Ausbauphasen befinden, können die zeitlichen Abläufe der Installationen gut aufgezeigt werden.

Auf dem grossen Tisch in der Backstube der Bäckerei Chnusper-Egge fährt Inhaberin Manuela Niederberger mit einer Ausstanzrolle über einen ausgewallten Teig. Das Füllen und Einrollen der Mandelgipfel überlässt sie nach einer kurzen Instruktion dann den Mädchen und Buben, die den Bäckerberuf näher kennen lernen wollen. Wie man die Mandelmasse mit dem Spritzsack auf die Teigdreiecke drückt, hat ganz einfach ausgesehen, aber dass es so viel Kraft braucht, hätten die Jugendlichen nicht gedacht.

Unter der Anleitung von Manuela Niederberger bereiten die Jugendlichen Mandelgipfel zu. Bild: Hannelore Bruderer

«Wenn ihr die ersten Hundert gemacht habt, geht es einfacher», scherzt die Bäckerin. Und dann sind auch noch die Rechenkünste der Schülerinnen und Schüler gefragt. «Wie viel Teig brauchen wir für 30 Bürli à 80 Gramm?», will Manuela Niederberger wissen.

Der Berufswahlparcours vermittelt den Schülerinnen und Schülern einen ersten Einblick in einen Beruf. Sind sie stärker daran interessiert, können sie sich um eine Schnupperlehre bewerben.