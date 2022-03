Stoffe aus Bürglen: Jaqueline Marty lanciert ihr eigenes Label

Bürglen Ihr Herz schlägt für Stoffe: Schneiderin Jaqueline Marty lanciert ein eigenes Label Für ihr Label «Monsterklein» fertigt Jaqueline Marty aus Bürglen individuelle Kindermode. Dafür verwendet sie exklusive Stoffe, die sie auch in ihrem neuen Onlineshop verkauft. Monika Wick 30.03.2022, 11.30 Uhr

Jaqueline Marty mit ihrem Sohn und ihren Stoffen. Bild: Monika Wick

In ihrem Haus an der Zeltlistrasse in Bürglen hat sich Jaqueline Marty neben ihrem Atelier ein Lager eingerichtet, in dem sich unzählige Stoffballen aneinanderreihen. Während die 30-Jährige über die Stoffe spricht, leuchten ihre Augen und die Begeisterung für die Textilien ist förmlich zu spüren.