Bürglen: Phantom-Kandidat Gert Hauser lüftet seine Maske

Bürglen Gemeinderatswahl in Bürglen: Jetzt spricht auch Gert Hauser Am 13. Februar wählen die Bürglerinnen und Bürgler den Nachfolger des zurückgetretenen Edwin Mettler in die Exekutive. Beat Brühwiler und Gert Hauser wollen den Sitz. Mario Testa/Hannelore Bruderer Jetzt kommentieren 28.01.2022, 11.35 Uhr

Die beiden parteilosen Kandidaten Beat Brühlmann und Gert Hauser kandidieren für den freien Sitz im Bürgler Gemeinderat. Bild: Hannelore Bruderer / Mario Testa

Das Phantom lüftet seine Maske. Nachdem Gert Hauser fristgerecht seine Bewerbung mit genügend Unterschriften eingereicht hatte, wurde es still um den Mann, dessen Name als einziger auf den Wahlunterlagen auftaucht. Gerüchteweise liegt seiner Kandidatur ein feuchtfröhlicher Abend in der Black Angels Bar zugrunde. Und Gert Hauser widerspricht da auch nicht. «Es war die Idee meiner guten Kollegin Agnès Müller, dass ich doch kandidieren soll», sagt Müller. «Aber mich interessiert die Politik ja auch und ich kann mir das gut vorstellen.»

Gert Hauser ist 50-jährig, ungebunden und arbeitet als Maschinist in der Futtermittelproduktion. Er tritt als parteiloser an. «Ich tendiere schon Richtung SVP, bin traditionell bürgerlich eingestellt», sagt er. Ein Parteibeitritt habe sich für ihn aber einfach nie ergeben. Seit 44 Jahren wohnt Hauser in Bürglen. «Ich fühle mich wohl hier und bin politisch interessiert.» Wo er als allfälliger Gemeinderat Prioritäten setzen will, wisse er noch nicht.

«Das ist schwierig zu sagen, da müsste ich mich zuerst einarbeiten.»

Er habe mit Flyern für seine Kandidatur werben wollen. «Aber ob das noch zu Stande kommt, ist offen.» Er finde es auf alle Fälle gut, dass es nun noch einen weiteren Kandidaten für das Amt gebe. «Dann haben die Leute auch eine Auswahl.»

Unternehmer sorgt für eine echte Wahl

Dieser zweite Kandidat heisst Beat Brühlmann. Sein Name erscheint auf den Wahlunterlagen jedoch nicht. Grund dafür ist, dass die Ortsparteien sich erst auf die Suche nach einem weiteren Kandidaten gemacht haben, nachdem sie Gert Hauser nicht erreichen und somit auch nicht befragen konnten. Beat Brühlmann nimmt den Nachteil in Kauf, nicht auf den Wahlunterlagen zu stehen. Er will den Bürgler Stimmberechtigten eine echte Wahl ermöglichen.

«Den Gedanken an eine Kandidatur für den Gemeinderat habe ich schon länger mit mir rumgetragen, zeitlich hat es bisher aber nie gepasst», sagt Beat Brühlmann. Und auch jetzt ist der Inhaber einer Liegenschaftsbetreuungsfirma mit 14 Angestellten stark gefordert, denn er verlegt seinen Firmensitz von Istighofen nach Opfershofen. Dennoch werde er Zeit für ein Mandat im Gemeinderat finden, ist der 54-jährige Vater von zwei Kindern überzeugt.

«Ich kann auf die Unterstützung meiner Frau zählen und habe zuverlässige Mitarbeitende.»

Beat Brühlmann nimmt aktiv am Geschehen in der Gemeinde Bürglen teil. Der Unternehmer engagiert sich im Vorstand des Gewerbevereins Bürglen und in der Fürsorgekommission der politischen Gemeinde. Er war im Vorstand der Schützengesellschaft Bürglen und ist Mitglied der Armbrustschützen. Beat Brühlmann gehört keiner politischen Partei an. Er bewege sich aber in der Mitte der beiden Pole, sagt er. Als Parteiloser sei der Spielraum in einer Behörde grösser, findet er. Als Pluspunkte für seine Kandidatur zählt er nebst seiner guten Vernetzung seine Vielseitigkeit und seine Freude am Umgang mit Menschen auf. Seine Stärken sieht er bei den Themen Bauwesen, Natur, Umweltschutz und Landwirtschaft.

