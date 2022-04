Bürglen: Am "Fritigsgnuss" gibt es Gelegenheit zu Tanzen

Bürglen Ganz Bürglen tanzt Sirtaki: Beim «Fritigsgnuss» stehen Freude und Bewegung im Vordergrund Immer freitags organisiert das Sun Dance in Bürglen einen Tanzanlass für Menschen jeden Alters. Vergangenen Freitag tanzte hier ein Paar mit einer besonderen Liebesgeschichte. Monika Wick 10.04.2022, 16.45 Uhr

Paare tanzen am «Fritigsgnuss» im Sun Dance. Bild: Monika Wick

Die Liedzeile hat das Potenzial zum Ohrwurm: «Ganz Bürglen tanzt Sirtaki», singt Heinz Siutz am Keyboard. Das Lied scheint den Anwesenden zu gefallen. Sie schwingen das Tanzbein und freuen sich am angepassten Text. Kaum ist das Lied verklungen, folgt das nächste.

Der Name Seniorentanz wurde abgeschafft

Immer am Freitagnachmittag organisieren die Schwestern Vanessa Meijer und Jessica Scherrer-Eigenmann für ihre tanzfreudigen Gäste im Sun Dance den «Fritigsgnuss». «An diesem Nachmittag stehen Bewegung, Emotionen und Genuss im Vordergrund», sagt Vanessa Meijer. Als sie vor vier Jahren das Sun Dance übernommen hatte, änderte sie den Namen der Veranstaltung von «Seniorentanz» in «Fritigsgnuss». Sie sagt:

Vanessa Meijer, Veranstalterin Fritigsgnuss Bild: Monika Wick

«Tanzen ist altersunabhängig.»

An diesem Freitag sind es vornehmlich ältere Semester, die das Angebot nutzen. Unter ihnen sind Verena und Hans Stettler aus Frauenfeld. Das Paar besucht oft Tanzveranstaltungen in Münchwilen und Schaffhausen. In Bürglen sind sie das erste Mal und schätzen es sehr, dass der Musiker mit seinem Repertoire alle bevorzugten Stilrichtungen abdeckt. «Am Tanzen gefällt mir sehr, dass wir es zusammen machen können», sagt Verena Stettler und ihr Mann doppelt nach:

«Tanzen steigert das Wohlbefinden und tut uns einfach gut».

Brigitta Dieng und Richard Wagner sind ein Tanzpaar, das die Blicke auf sich zieht. Neben den üblichen Schritten schmücken sie ihren Tanz mit ausschweifenden Figuren aus. «Wir kommen aus dem Rheintal, um Tanzen zu können ist uns kein Weg zu weit», erklärt Richard Wagner. Vor 47 Jahren hat das Paar erstmals miteinander getanzt. Damals waren sie kein Paar. «Ich litt dermassen unter Heimweh, dass ich nicht vom Rheintal nach Frauenfeld hätte ziehen können», erzählt Brigitta Dieng.

Später heirateten beide andere Partner und gründeten Familien. Erst Jahrzehnte später kreuzten sich ihre Wege wieder und aus ihnen wurde ein Liebespaar. Immer nach ein paar Liedern legt Heinz Siutz eine Pause ein, die die Tanzpaare dazu nutzen, sich mit Getränken und selbst gebackenem Kuchen verwöhnen zu lassen.