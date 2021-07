See statt Naturschutzgebiet in Opfershofen

Bürglen Ein grosser See, wo eigentlich keiner ist: Wegen starker Regenfälle hat sich die Lehmgrube bei Opfershofen mit Wasser gefüllt Ein Vogelparadies auf Zeit ist der rund drei Hektaren grosse See in der Lehmgrube Opfershofen. Wer Glück hat, sieht Möwen, Schwäne und Störche. So schnell wird das Wasser wohl nicht abliessen, der Lehm im Boden verhindert das. Sabrina Bächi 14.07.2021, 11.30 Uhr

Etwa drei bis vier Hektaren gross ist das Gebiet, das überflutet wurde. Bild: Mario Testa

Wer von Bürglen in Richtung Opfershofen und Leimbach fährt, der staunt nicht schlecht, wenn auf der rechten Strassenseite plötzlich ein See erscheint, der da eigentlich gar nicht ist. Eigentlich ist dort eine Wiese und dahinter, zwischen den Bäumen, ein Naturschutzgebiet. Es nennt sich Lehmgrube Opfershofen und gehört der Naturschutzorganisation Pro Natura Thurgau.

Markus Bürgisser, Geschäftsleiter von Pro Natura Thurgau, sagt, dass die Lehmgrube öfters voll Wasser ist. Deshalb habe man gemeinsam mit dem Landwirt, der das Gebiet rund um die Lehmgrube bewirtschaftet, einst eine Pumpe eingebaut, die das Gebiet entwässert. Aufgrund der starken Regenfälle kam die Pumpe aber nicht mehr nach. Das ganze Feld ist überflutet.

Die Wiese steht unter Wasser. Bild: Sabrina Bächi

Wer Glück hat, sieht Möwen oder einen Schwan

Die Vögel freut's. Die Gegend rund um Bürglen, Erlen oder Kradolf ist sowieso bekannt für ein hohes Storchenvorkommen. Derzeit sind rund zehn Tiere davon am See zu beobachten. Auch viele Fischreiher befinden sich am Ufer des Sees. Wer Glück hat, sieht vielleicht auch einen Schwarm Möwen oder einen Schwan.

Bis in die 1940er-Jahre wurde in der Lehmgrube, wie es der Name sagt, Lehm abgebaut. Schon lange ist sie in Besitz der Tierschutzorganisation, sagt Bürgisser. Das Gebiet ist vor allem wegen der Laubfrösche sehr wertvoll, sagt er. Den Fröschen macht indes das viele Wasser nichts. Woher genau die Möwen kommen, weiss Bürgisser auch nicht.

Markus Bürgisser, Geschäftsführer Pro Natura Thurgau. Bild: PD

«Möwen merken wahnsinnig schnell, wenn es irgendwo etwas zu fressen gibt. Etwa wenn Gülle auf die Felder ausgebracht wird, wissen die das sofort und kommen wohl vom Bodensee her, um die Würmer zu fressen.»

Das Feuchtgebiet leidet insgesamt nicht unter dem Wasser, eher im Gegenteil, sagt Bürgisser.

Der Schaden ist noch nicht abzuschätzen

Für Bauer Hanspeter Brunner ist es schon eher ein Problem. «Meist habe ich Wiese in diesem Gebiet», sagt er. Denn der Lehm im Boden führt dazu, dass es oft nass und für den Ackerbau eher ungeeignet ist. Wie hoch der Schaden ist, kann er jetzt noch nicht sagen. «Das kommt darauf an, ob die Wiese kaputtgeht. Und das Abpumpen kostet auch etwas.»

Zur Überschwemmung kam es, weil der Giessen, der dort vorbeifliesst, über die Ufer trat. Das letzte Mal sei dies vor etwa zehn Jahren der Fall gewesen. Die Grösse des Sees schätzt er auf etwa drei bis vier Hektaren. Das sind etwa sechs Fussballfelder. Den Humor hat Brunner aber trotz Überschwemmung noch nicht verloren: «Einen Bootsplatz gäbe es noch gratis», sagt er und lacht.