In der Kammer des Wurzelwunders: Familie Hut züchtet Bio-Chicorée

Bürglen Die Kammer des Wurzelwunders: Familie Hut produziert Biochicorée – ein Besuch Es ist eine Nische, doch die Nachfrage ist gross. Die innovative Bauernfamilie Hut in Bürglen produziert seit 16 Jahren Biochicorée in der eigenen Erdtreiberei, rund zehn Tonnen pro Jahr. Der Kanton Thurgau ist mit 52 Hektaren ein wichtiges Anbaugebiet. Urs Oskar Keller Jetzt kommentieren 10.02.2022, 12.00 Uhr

Hans-Jörg Hut kontrolliert das Wachstum des Chicorées in den Treibkästen. Mehr Licht als eine Taschenlampe ist in diesen Räumen Tabu. Bild: Urs Oskar Keller

Wenn Gemüsebauer Hans-Jörg Hut in seine Treibräume geht, dann ist der Griff zum Lichtschalter verboten. Er hat stattdessen eine Taschenlampe dabei. In Holzkisten keimt der Chicorée im Dunklen. Künstliche Wärme zuführen und Licht wegnehmen, dann entstehen solche Sprosse, denen das Chlorophyll, also das Blattgrün, fehlt.

Auf mehreren Etagen stehen die Treibkisten aus eingekürzten Holzpaloxen, gefüllt mit spezieller Erde. Darin stecken in fast zehn Zentimeter hoher Erde Tausende von Wurzeln. Aus ihnen entsteht weisser und roter Biochicorée. Der Bereich ist, vor allem, was die Raumtemperatur anbelangt, heikel: 12 bis 18 Grad Celsius muss sie je nach Jahreszeit betragen. Auch die richtige Menge Wasser zum richtigen Zeitpunkt muss stimmen.

Aufzucht in spezieller Erde

Chicorée-Sprossen gedeihen ohne Licht, sonst werden sie grün und bitter. Bild: Urs Oskar Keller

Bis der Chicorée auf dem Stand der Direktvermarkter liegt, braucht es einiges. Auch deshalb kultivieren ihn nur wenige Biogemüsegärtnereien in der Schweiz. Der Wintersalat wird heute mehrheitlich in einer nährstoffhaltigen Wasserlösung getrieben. Die Generationengemeinschaft Hut gehört zu den wenigen Produzenten, die den Chicorée auf Erde anziehen, wie Hans-Jörg Hut sagt.

«Die Erdtreiberei ist viel aufwendiger als die mit Wasser.»

Die dafür verwendete Spezialerde, der Kokosfasern und Bimsstein bei gemischt sind, beziehen sie von der Biogärtnerei Neubauer in Erlen. «Letztes Jahr wuchsen bei uns aus 385’000 gesäten Samen rund 200’000 Chicorée-Wurzeln.»

Licht färbt die blassen Sprossen

Der Chicorée ist nach 21 Tagen in der Treiberei ausgereift. Bei der Ernte wird er von der Wurzel getrennt. Hans-Jörg, Beatrice und Jannic Hut legen die zarten Zapfen vorsichtig in ein Gebinde, das mit lichtabweisendem Papier ausgelegt ist. So bleibt der Chicorée weiss und verfärbt sich nicht grün. Denn: Werden die Sprossen unter Lichteinfluss gelagert, färben sich die Spitzen zunehmend grünlich und der Chicorée kann bitter schmecken.

Jannic, Beatrice und Hans-Jörg Hut ernten ihren Chicorée. Bild: Urs Oskar Keller

«Biochicorée erfreut sich bei den Konsumenten immer grösserer Beliebtheit», erzählt Hans-Jörg Hut. Zurzeit verlassen jede Woche 500 bis 600 Kilo des Blattgemüses den Hof in Bürglen. Die Chicorée-Wurzeln, die nach der Ernte übrig bleiben, streuen sie samt der Erde aus den Treibkisten mit dem Mistzetter aufs Feld, wo sie verrotten.

Die Familie Hut Hans-Jörg Hut, 1967 in Bürglen geboren, bildetet sich in zwei Lehrbetrieben und im BBZ Arenenberg in Salenstein zum Landwirt aus. Seine Gattin, Beatrice Hut-Reist (57) aus Kefikon, ist ebenfalls Bäuerin. Ihr Sohn Jannic, 26, ist auch gelernter Landwirt EFZ. Mit seinem Vater gründete Jannic Hut 2020 eine Generationengemeinschaft (GG). Hans-Jörg Hut pachtete 1995 den elterlichen Hof in Bürglen, den er und seine Frau im Jahr 2000 erwerben konnten und auf biologischen Landbau umstellten. Seit 2002 sind sie ein voll zertifizierter Knospe-Betrieb von Bio Suisse. Mit ihren Sohn Jannic bewirtschaften sie eine Fläche von 23 Hektaren und bauen Äpfel, Gemüse, Ölkürbisse, Kartoffeln, Dinkel, Weizen und Mariendisteln an. (uok)

Wie der Chicorée wächst Chicorée oder auch Brüsseler Salat wächst in zwei Phasen: zuerst im Freiland und dann in der Treiberei. Nach der Aussaat im Frühjahr entwickeln sich aus den Samen Pflanzen mit ihren langen, dicken Wurzeln, die im Fachjargon als Rüben bezeichnet werden. Den Sommer über werden die zarten Pflänzchen auf dem Feld stehen gelassen, wo sie sich auswachsen und Kraft und Nährstoffe in ihren Knollen speichern. Im Herbst werden die Chicorée-Wurzeln geerntet, die Blätter eingekürzt und im Kühlraum eingelagert. Anschliessend werden sie fortlaufend in den Holzkisten eingesetzt und gelangen in die Treiberei, wo der Chicorée bei Dunkelheit weiterwächst. Die Treibtechnik stammt aus Holland und Belgien und kam 1909 in die Schweiz. (uok)

