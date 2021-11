Bürglen: Dorfführung mit 27 Infotafeln und Smartphone

Bürglen Die Gemeinde kennen lernen mit dem Mobiltelefon Bürglen lädt auf vier neu festgelegte Wanderrouten zum Erkunden der Gemeinde ein. Auf 27 Tafeln wird Wissenswertes aus verschiedenen Bereichen vermittelt. Hannelore Bruderer 29.11.2021, 16.35 Uhr

Gemeindepräsident Kilian Germann bei einer der Infotafeln mit dem QR-Code Bild: Hannelore Bruderer

Rund sieben Kilometer und 54 Höhenmeter muss zurücklegen, wer mehr über das Naturschutzgebiet «Mos», das Schlossgut Aspen oder die Grillstelle Cholholz erfahren will. Diese Wanderung führt in die Ortsteile Leimbach und Opfershofen, eine andere nach Istighofen und Moos, zwei weitere zweigen von Bürglen entweder in nördlicher oder südlicher Richtung ab.