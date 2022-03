"O'zapft is!" - Gemeinde Bürglen hat Ladestation für Elektroautos

Bürglen «O'zapft is!»: Die Gemeinde Bürglen hat eine Ladestation für Elektroautos erstellt Beim Werkhof hat die Gemeinde Bürglen eine öffentliche Ladestation für Elektroautos erstellt. Betrieben wird die Station von der Energie 360° AG mit Sitz in Zürich. Hannelore Bruderer 07.03.2022, 16.35 Uhr

Marcel Kobald, Verkaufsleiter bei der Energie 360° AG, und Gemeindepräsident Kilian Germann bei der Ladestation auf dem Gelände des Werkhofs. Bild: Hannelore Bruderer

Aus der Ferne könnte man das Gerät, das zwischen zwei Parkfeldern beim Werkhof steht, mit einer Parkuhr in modernem Design verwechseln. Dass hier seit kurzem eine Ladestation für Elektroautos steht, wissen noch nicht viele. Die Ladestation ist ein weiterer Beitrag der Gemeinde zur Förderung nachhaltiger Energie. «Mit dem Neubau des Werkhofs, auf dessen Dach eine Fotovoltaikanlage installiert ist, und der Neugestaltung des Areals bot sich die Gelegenheit zur Inbetriebnahme einer öffentlich zugänglichen Elektroauto-Ladestation geradezu an», sagt Gemeindepräsident Kilian Germann.

«Die Ladestation, an der zwei Fahrzeuge gleichzeitig angeschlossen werden können, befindet sich an zentraler Lage und in der Nähe des Bahnhofs.»

Installiert hat die Station die Firma Energie 360° AG. «Diese Firma bietet verschiedene Betriebsmodelle an, der Gemeinderat hat sich für ein Rundum-Paket entschieden», sagt der Gemeindepräsident. Das heisst, dass der Betrieb und die Wartung der Station sowie die Abrechnung mit den Kunden direkt vom Betreiber übernommen wird.

Energie 360° ist ein Schweizer Unternehmen, das in verschiedenen Bereichen umweltfreundlicher Energielösungen tätig ist. «Wir sind seit rund vier Jahren in der Förderung der Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene Fahrzeuge tätig. Es ist der jüngste Bereich unserer Firma», sagt Verkaufsleiter Marcel Kobald.

Gemeinde reagiert auf Zunahme der Elektromobilität

Mit der Zunahme der Elektromobilität auf Schweizer Strassen steigt auch die Nachfrage nach Ladestationen. Ideale Standorte sind Parkhäuser, Shoppingcenter, Freizeitanlagen, Ausflugsziele oder gut frequentierte Plätze in Städten oder Gemeinden. Das Netz sei von Region zu Region noch unterschiedlich dicht, erklärt Kobald. Auf seinem Smartphone zeigt er die Karte mit dem Verzeichnis der öffentlichen Ladestationen. Mit der Station in Bürglen ist ein weiterer Punkt im ständig wachsenden Netz dazugekommen. Auf der Karte sind die Ladestationen aller Anbieter, nicht nur jene von Energie 360°, aufgeführt. Auf der App kann ebenfalls abgelesen werden, wie hoch der Strompreis an der jeweiligen Station ist.

In den ersten Wochen haben erst ein halbes Dutzend Kunden die Ladesäule in Bürglen zum Aufladen ihres Fahrzeuges benutzt. «Bis ein neues Angebot bekannt ist, dauert es immer eine Weile», erklärt Marcel Kobald. «Die Stationen im öffentlichen Raum sind in erster Linie zum Verlängern der Fahrreichweite gedacht. Man lädt das Auto wieder auf, während man einkauft oder einen beruflichen oder privaten Termin wahrnimmt. Die volle Aufladung der Batterie erfolgt in der Regel in der eigenen Garage.»

Nach einer bestimmten Ladedauer wird bei den öffentlichen Ladestationen ein Aufpreis verrechnet. So wird verhindert, dass die Parkplätze bei der Ladestation unnötig lange belegt werden.

Marcel Kobald weist darauf hin, dass die Energie 360° AG auf ihrem gesamten Netz immer Ökostrom verwendet. Zum Beladen wird das Elektroauto mit einem Kabel an der Station angeschlossen, die Zahlung erfolgt mittels Kundenkarte, Kreditkarte oder über eine Smartphone-App.