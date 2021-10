Thurgauer Dragoner treffen sich in Bürglen

Bürglen Die Dragoner schwelgen in Erinnerungen: «Kameradschaft ist eine tolle Sache» Am Samstag versammelte sich die Vereinigung Dragonerschwadron 19 zur 15. Tagung in der Bürgler Mehrzweckhalle. Als Gastredner sprach Gemeindepräsident Kilian Germann zu den 90 Männern. Monika Wick 25.10.2021, 11.35 Uhr

Das Dragoner-Chörli singt an der Versammlung in Bürglen zum Trompetenspiel von Susanne Altwegg und Franz Inauen. Bild: Monika Wick

Die Mitglieder des Dragonerschwadrons 19 leisteten ihren Dienst in der Schweizer Armee in der Zeit zwischen 1949 und 1973. Um ihre Kameradschaft auch über die obligatorische Zeit hinaus zu pflegen, riefen die Kavalleristen die «Vereinigung Dragonerschwadron 19» ins Leben. Am Samstag versammelten sich 92 Mitglieder zur 15. Tagung in der Mehrzweckhalle in Bürglen.