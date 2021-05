Bürglen Bürgler Chöre kämpfen um das Überleben – einer hat den Kampf auch wegen Corona schon verloren Der Gemischte Chor Bürglen wartet darauf, wieder proben zu dürfen, während der Chor Thurklang sich aufgrund der Coronakrise vorzeitig aufgelöst hat. Michelle Heinrich 10.05.2021, 11.03 Uhr

Der Chor Thurklang Bürglen zu seinen besseren Zeiten. Vor zwei Jahren hatte der Chor noch zahlreiche Mitglieder. Bild: PD

«Covid-19 hat dem Chor Thurklang den Todesstoss gegeben», sagt der evangelische Pfarrer Bruno Ammann aus Bürglen. Nachdem der Chor Thurklang der evangelischen Kirche vor über zwölf Jahren als Projektchor ins Leben gerufen wurde, hat Pfarrer Ammann die Auflösung des Chors nun offiziell bestätigt. Noch bevor der erste Lockdown begann, hatten die Mitglieder der Gesangsgruppe sich schon darauf geeinigt, nur alle zwei Wochen zu proben.

Die Motivation im Gesangsverein ebbte während der probefreien Zeit im vergangenen Jahr zusätzlich ab. Nach und nach seien Mitglieder aus dem Chor ausgetreten. «Grund dafür war auch die Überalterung des Chors», sagt Ammann. Einige Mitglieder hätten altersbedingt schon länger mit dem Gedanken gespielt auszutreten. «Der Lockdown bot den Sängern dann einen passenden Zeitpunkt zum Ausstieg», sagt er. Als wegen einiger Austritte die Anzahl Mitglieder sich auf sechs dezimierte, kündigte die Dirigentin des Chors. Amman sagt: «Eine Wiederbesetzung der Stelle hätte sich kaum gelohnt.»

Ammann war selbst Sänger im Thurklang und erklärt, dass er nach der Auflösung der Gruppe die verbleibenden Mitglieder an den Gemischten Chor Bürglen weiterempfohlen hat.

Auch der Gemischte Chor leidet unter den Vorgaben des Bundes

Doch auch der Gemischte Chor Bürglen leidet unter den Einschränkungen, welche die Auflagen des Bundes von den Mitgliedern abverlangen. Auch hier bangt die Vereinspräsidentin Irene Gremper um ihre Sängerinnen und Sänger. Seit dem Sommer 2020 konnten die Mitglieder sich nur zehnmal zum Singen treffen, bevor im darauffolgenden Oktober die Auflagen des Bundes die Proben vor Ort wieder verunmöglichten. Gremper sagt:

Irene Gremper, Präsidentin des Gemischten Chors Bürglen. Bild: PD

«Wir wollen, sobald möglich, wieder gemeinsam proben. Es ist schwierig, den Kontakt zueinander zu halten, wenn man sich nicht treffen kann. Schon zwei Mitglieder sind im vergangenen Jahr ausgetreten.»

Zeitgemäss kommunizieren die Chorsänger und deren Dirigentin über einen Whatsapp-Chat miteinander. Katja Hänggi, Dirigentin des Gemischten Chors, sendet Videoaufnahmen von Melodien in den Gruppenchat, die sie auf dem Klavier spielt, als musikalische Aufmunterung, so lange, bis die Proben wieder aufgenommen werden können. Eine Alternative zur Probe vor Ort hat der Chor nicht gefunden. Zu den ausfallenden Treffen sagt Hänggi: «Proben per Videoanruf sind für uns nicht zu bewerkstelligen. Dazu fehlen die technischen Möglichkeiten.»

Im Vordergrund stehe eben das Zusammenkommen des Chors. «Mit Maske und Abstand zu singen, ist nicht dasselbe», sagt Chorpräsidentin Irene Gremper. Der Gesangsverein wolle sich deswegen erst wieder treffen, wenn die Schutzmassnahmen des Bunds etwas lockerer werden. «Bis dahin halten wir noch durch, aber wir wollen mit Sicherheit wieder gemeinsam singen», sagt Gremper.