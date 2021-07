In den kommenden zwei Jahren entstehen in Bürglen 54 neue Wohnungen in der «Blumenau». Weitere 61 sollen anschliessend noch folgen, wenn der Verkauf der ersten Etappe gut vorankommt. Die Einwohnerzahl von Bürglen könnte dank des neuen Quartiers um fast zehn Prozent ansteigen.

Mario Testa 07.07.2021, 11.35 Uhr