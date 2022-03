Fasnacht unter freiem Himmel: Drei närrische Tage in Bürglen

Bürglen Alles draussen: Bürglen ist parat für ein langes Fasnachtswochenende Vom Freitagabend bis Sonntagnachmittag findet die Bürgler Fasnacht statt. Die Fasnachtsgesellschaft Schlosshüüler organisiert den Anlass mit dem Feuerwehrverein zusammen. Auch in Wigoltingen herrscht närrisches Treiben am Wochenende. Mario Testa 02.03.2022, 16.55 Uhr

Die Guggenmusik Schlosshüüler spielt am Wochenende von Freitag bis Sonntag in Bürglen auf. Bild: PD

«Wir machen dieses Jahr alles draussen», sagt Eric Droz, Präsident der Schlosshüüler Bürglen. «Zwar wäre jetzt wieder mehr möglich, doch als wir im Januar mit der Planung begonnen hatten, wollten wir allfällige 2G-plus-Anlässe vermeiden.» So kommt es, dass die Bürgler Fasnacht 2022 vom Freitagabend bis Sonntagnachmittag in den Strassen der Gemeinde und auf dem Platz vor dem Werkhof über die Bühne geht.

Eric Droz, Präsident Fasnachtsgesellschaft Schlosshüüler Bürglen. Bild: PD

Am Freitagabend beginnt das närrische Treiben mit einer Strassenfasnacht. «Wir haben schon früher die Beizenfasnacht mit Guggenbesuchen und Schnitzelbänken in den Beizen von Bürglen organisiert. Ursprünglich wollten wir sie dieses Jahr sein lassen, aber der Feuerwehrverein, der immer eine Bar betreibt am Fasnachtsfreitag, hat uns motiviert, doch noch eine Beizenfasnacht zu planen», sagt Droz.

«Während der Pandemie in einer Beiz spielen kam für uns nicht in Frage.»

Da mit der Aufhebung der Schutzmassnahmen nun aber wieder eine Beizenfasnacht möglich ist, haben die Bürgler eine externe Gugge organisiert, die nun am Freitagabend von Beiz zu Beiz tingelt. Dazu sind auch die Schnitzelbänkler der Schlosshüüler unterwegs. «Die Höfli Bar und das Black Angel Pub sind dekoriert, und auch das ‹Le clou› hat offen. Dazu macht der Feuerwehrverein seine Bar im Keller des Werkhofs und wir stellen unseren Barwagen zum Werkhof, mit Festzelt und Guggenmusik von uns Schlosshüülern.»

Feuerwehrverein hilft dieses Jahr mit der Organisation

Anstelle eines Maskenballs warten die Schlosshüüler am Samstag mit einem grossen Guggen-Open-Air auf, wieder auf dem Platz beim Werkhof. «Es treten sechs Guggen zwischen 14.30 und 20.30 Uhr auf. Es gibt Verpflegung und unser Barwagen steht bereit», sagt Eric Droz. Der Eintritt zum Guggen-Open-Air kostet fünf Franken. «Toll ist, dass der Feuerwehrverein auch am Samstag mitwirkt und eine grosse Motivation an den Tag legt. Wenn es draussen nach dem Open Air ans Aufräumen geht, geht die Party in der Feuerwehrbar weiter.» Grundsätzlich sei die erstmalige intensive Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrverein sehr gut gewesen.

«Am Anfang war es etwas schwierig mit der Koordination und der kurzen Planungszeit. Aber nun können wir ein tolles Wochenende bieten.»

Claudia De Luca, Präsidentin Fasnachtsgesellschaft Wigoltingen. Bild: PD

Am Sonntag klingt die Bürgler Fasnacht dann aus, nicht aber, ohne zuvor noch besonders für Familien und Kinder ein Programm zu bieten. «Wir machen eine Quartierfasnacht am Sonntag. Das heisst, wir fahren mit unserem Barwagen zu drei Stationen, machen dort Musik und verteilen Punsch und Wienerli an die Kinder.»

Die Idee hinter der Quartierfasnacht war, nicht zu viele Leute an einem Platz zu versammeln, sondern auf drei Stationen verteilt. Um 13.30 Uhr machen die Schlosshüüler am Sonntag halt an der Türliackerstrasse, um 14.30 Uhr an der Säntisstrasse und um 15.45 Uhr an der Zeltlistrasse. «Mit Musik und Konfetti wollen wir so richtige Fasnachtsstimmung in die Quartiere bringen.»

Zwei närrische Tage in Wigoltingen Am Freitagabend starten die Wigoltingerinnen und Wigoltinger in ein fasnächtliches Wochenende. Doch eines fehlt im närrischen Wigoltingen: der Böögg. Traditionellerweise findet am Sonntag der Umzug durchs Dorf mit vielen Guggen, Fasnachtswagen und eben dem selbst gebauten Böögg statt. Doch die Zeit war für die Organisation zu knapp, wie Claudia De Luca, Präsidentin der Fasnachtsgesellschaft, erklärt. «Eine so kurze Planungszeit für den Umzug hätte nicht gereicht», sagt sie. Denn der Umzug wäre eine Grossveranstaltung und die Unsicherheiten im Vorfeld bezüglich einer Durchführung waren schlicht zu gross. «Zudem hat auch niemand Fasnachtswagen gebaut, viele Umzüge wurden ja abgesagt und auch die Guggen haben Mühe, weil sie nicht viel proben konnten.» Deshalb chlöpft der Böögg dieses Jahr nicht. Ruhig ist es an diesem Wochenende dennoch nicht: Am Freitagabend laden die Wigi-Häxä in ihre Beiz in der Mehrzweckhalle, wo sie Raclette und die Lutscherli, die traditionelle Fasnachtswurst, verkaufen. Am Samstag findet der Kindermaskenball nachmittags und der grosse Maskenball für die Erwachsenen am Abend statt. «Wir konnten diverse Guggen verpflichten und bieten ein abwechslungsreiches Programm», sagt De Luca. Das ganze Wochenende steht unter dem Motto «Es war einmal». Ebenfalls wird das Dorf wie im vergangenen Jahr mit Fasnachtsbutzen dekoriert. «Das kam sehr gut an bei der Bevölkerung», sagt die Präsidentin. Auch wenn das Programm nicht ganz so ausgiebig ist, wie in normalen Jahren, «nichts machen war keine Option», sagt sie. Die Energie für die ganz grosse Fasnacht spart man sich aber noch auf. Denn im kommenden Jahr feiert die Wigoltinger Fasnacht ihr 40-jähriges Bestehen. (sba)