BÜRGERPROTEST «Vielleicht kann man das nur machen, wenn man den Gesundheitsminister als Nachbarn hat»: Trotz steigender Corona-Fallzahlen findet der Lunapark in Romanshorn statt Einige Anwohner kritisieren das Vorgehen der Hafenstadt, in Zeiten der Pandemie eine Chilbi durchzuführen. Die städtischen Verantwortlichen stufen den Anlass allerdings als überschaubar ein. Man habe die Kantonspolizei darüber in Kenntnis gesetzt und das Amt für Sicherheit führe Kontrollen durch. Tanja von Arx 02.04.2021, 18.00 Uhr

Hier bauen die Organisatoren den Jahrmarkt auf. Bild: Donato Caspari

Man staunt in Romanshorn. Zumindest ein Teil der Bevölkerung macht grosse Augen darüber, dass in den letzten Tagen der Luna-Park aufgebaut wurde, eine Art Chilbi mit Riesenrad und vielen anderen Vergnügungsmöglichkeiten am See – dies bei immer noch steigenden Ansteckungszahlen rund um das Coronavirus. «Vielleicht kann man das nur machen, wenn man ‹Gesundheitsminister› Urs Martin als Nachbarn hat, denn er wohnt ja direkt daneben», sagt ein Einwohner gegenüber unserer Zeitung.