Zoff um Bauabrechnung für Egnacher Dreifachsporthalle

Budgetgemeinde Zoff um Bauabrechnung: Warum sich der Egnacher Gemeindepräsident an der Budgetgemeinde entschuldigt Es lief zuerst alles gut für den Egnacher Gemeinderat am Mittwochabend. Die anwesenden Stimmbürger genehmigten nach kurzer Diskussion die beantragte Steuerfuss-Senkung um zwei Prozentpunkte und sie sagten einstimmig Ja zum Budget. In der Umfrage musste sich die Behörde dann aber von einem Mann viel Kritik anhören wegen der erheblichen Mehrkosten beim Bau der Dreifachsporthalle. Markus Schoch Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grund des Disputs: Die neue Dreifachturnhalle auf dem Rietzelgareal. Manuel Nagel

Die Budgetgemeinde war schon fast fertig, als es ungemütlich wurde für den Gemeinderat. René Hohl meldete sich zu Wort und wiederholte seine Kritik an der Behörde, die er bereits in einem Leserbrief im Mitteilungsblatt der Gemeinde geäussert hatte (wir berichteten). Es geht um die Bauabrechnung für die vor gut zwei Jahren eröffnete Dreifachsporthalle im Rietzelgareal. Was bei Hohl gar nicht gut ankommt: Der Gemeinderat genehmigte 19 Nachtragskredite im Betrag von rund 670'000 Franken. Und die Behörde liess die Bevölkerung im Dunkeln in Bezug auf die wahren Kosten, die sich auf 13,5 Millionen Franken belaufen.

In einer Mitteilung der Gemeinde von Anfang November waren lediglich 13,29 Millionen Franken ausgewiesen. Die 220'000 Franken des Kantons aus dem Sport-Toto-Fonds sind in der Rechnung bereits abgezogen, was aber in der Aufstellung nicht ersichtlich ist. Damit belaufen sich die Mehrkosten gegenüber dem Budget in der Höhe von 12,5 Millionen Franken auf über 1 Million Franken.

Verantwortlichen ignorieren Kritiker

Hohl ist der Meinung, dass es dem Gemeinderat nicht erlaubt war, das viele zusätzlich nötige Geld scheibchenweise zu bewilligen. Und es ist für ihn unverständlich, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Fachleute hätten beispielsweise von vorneherein davor gewarnt, einen Teil des Gebäudes im Boden zu versenken. Doch die Verantwortlichen hätten nichts hören wollen. Den Steuerzahler komme diese Ignoranz teuer zu stehen in Form eines Nachtrageskredites in der Höhe von über 100'000 Franken für Beton mit höherer Dichtigkeit als vorgesehen, sagte er am Mittwochabend.

Anderes wie Hallentrennwände, ein Graffitischutz oder technische Installationen in der Umgebung sei schlicht vergessen gegangen. In der Baukommission habe die Versäumnisse aber niemand bemerkt. «Das kommt davon, wenn man immer nur liebe Personen als Mitglieder in die Baukommission wählt und keine kritischen», sagte Hohl.

Eines ist zum anderen gekommen

Gemeindepräsident Stephan Tobler hilft beim Durchschneiden des Bandes bei der Eröffnung der Sporthalle im Mai 2019. Bild: Donato Caspari

«Mich ärgert die Bauabrechnung auch», entgegnete ihm Gemeindepräsident Stephan Tobler. Das Projekt von einem Architekten mit wenig Erfahrung im Sporthallenbau habe eine Jury ausgewählt. «Wir konnten nicht nachträglich kommen und alles ändern.» Die Ingenieure hätten ihnen beispielsweise versichert, dass die Dichtigkeit des ursprünglich ausgewählten Betons gross genug sei. Später habe sich herausgestellt, dass sie sich geirrt hätten.

Und so sei eines zum anderen gekommen, auch der Graffitischutz. Nichts von alledem sei in der Planung ein Thema gewesen. Tobler sagte:

«Ich kann nicht mehr, als mich dafür zu entschuldigen.»

Auch wenn eine Überschreitung von 10 Prozent der Kosten im Rahmen des Tolerierbaren sei, wie der Architekt der Dreifachturnhalle immer wieder betone im Verweis auf eine entsprechende Bestimmung des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins. «Das nützt uns aber auch nichts», sagte Tobler. Vor drei Wochen sah er noch keinen Grund, zu Kreuze zu kriechen: «Ich wüsste nicht, was es da richtigzustellen gäbe», sagte er gegenüber dieser Zeitung in Bezug auf die Vorwürfe von Hohl.

Hat der Gemeinderat seine finanziellen Kompetenzen überschritten?

Die 220'000 Franken aus dem Sport-Toto-Fonds hätten sie nicht absichtlich unterschlagen, um die Rechnung zu beschönigen, versicherte Tobler. «Das war mir nicht bewusst.» Den Vorwurf, dass der Gemeinderat mit den Nachtragskrediten seine finanziellen Kompetenzen überschritten habe, wies Tobler von sich. «Meiner Meinung nach konnte er sie bewilligen.» Wenn es gewünscht werde, könne die Gemeinde die Frage rechtlich abklären lassen, stellte Tobler in Aussicht. Hohl wird so oder so von sich aus eine juristische Expertise einholen, wie er im Anschluss an die Versammlung sagte. Denn er glaube dem Gemeinderat nichts mehr.

«Wenn es so wäre, wie die Behörde uns glauben machen will, müssten wir gar nicht mehr abstimmen.»

Hohl erwartet vom Gemeinderat, dass er an der Rechnungsgemeinde im nächsten Mai detailliert Rechenschaft über die Vorkommnisse ablegt. So viel ist jetzt schon sicher: Für Tobler wird seine letzte Versammlung als Gemeindepräsident von Egnach sicher keine Feierstunde. Denn Hohl wird den Finger auch auf die Bauabrechnung für die Sanierung des Gemeindehauses legen. Dort soll seiner Meinung nach noch viel mehr schiefgelaufen sein.

Finanzen Egnach senkt den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte Mit grossem Mehr bewilligten die 140 anwesenden Stimmbürger am Mittwochabend eine Senkung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte auf 55 Prozent. Die Gemeinde könne sich diesen Schritt leisten, zumal der Finanzplan für die nächsten Jahre durchwegs positive Abschlüsse vorsehe, sagte Gemeindepräsident Stephan Tobler. Das Budget für 2022 auf Basis des reduzierten Steuerfusses rechnet mit einem Plus von rund 75'000 Franken. Einzelne Redner kritisierten die geplante Entlastung der Steuerzahler. Ihrer Meinung nach würde die Gemeinde besser Schulden abbauen. Auf Einnahmen in der Höhe von 190'000 Franken zu verzichten, sei keine gute Idee, weil niemand die Auswirkungen der Pandemie auf die Gemeindefinanzen voraussagen könne. Ein Mann verwies auch auf die Diskussionen über die Abschaffung der Liegenschaftssteuer, was Egnach rund 300'000 Franken kosten würde. Diese und andere Einwände fanden aber kein Gehör bei den allermeisten Besuchern der Gemeindeversammlung. (mso)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen