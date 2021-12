Roggwil senkt Steuern auf 2022 um vier Prozentpunkte

Budgetgemeinde Vier Prozentpunkte weniger Steuern, ein gescheiterter Antrag zum Abbruch des Restaurants Ochsen und belasteter Schlamm im Sägeweiher: Diese Themen gaben an der Gemeindeversammlung Roggwil zu reden Am Montagabend genehmigten 98 Stimmbürger das Budget für das Jahr 2022. Die wichtigsten Entscheide und Erkenntnisse. Markus Schoch 14.12.2021, 16.30 Uhr

Eine Mehrheit der Stimmbürger hat sich gegen den zwingenden Abriss von Restaurant Ochsen und Farinolihaus ausgesprochen. Bild: Andrea Stalder

Es war ein langer Abend in der Freidorfer Mehrzweckhalle. Die 98 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten viel zu diskutieren. Und sie hatten teilweise grossen Erklärungsbedarf. Schluss war erst nach zweieinhalb Stunden.

Der Überblick über die wichtigsten Geschäfte:

Der Steuerfuss der politischen Gemeinde sinkt um vier Prozentpunkte auf 44 Prozent. Der Gemeinderat wollte eigentlich nur zwei Prozentpunkte runter, was aber einer grossen Mehrheit der Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern zu wenig weit ging. Sie stimmten einem Antrag von Daniel Eugster namens der FDP-Ortspartei für eine doppelt so grosse fiskalische Entlastung zu. Damit bekomme Roggwil den Steuerfuss, den der Gemeinderat selber im Budget als notwendig erachte, sagte Eugster. «Wir können es uns leisten.» Das Eigenkapital belaufe sich auf 7 Millionen Franken. Vertreter anderer Parteien unterstützten den Vorschlag von Eugster mit Verweis auf das absehbare Bevölkerungswachstum, die sehr guten Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre mit einem Überschuss von jeweils rund 1 Million Franken und dem äusserst schmalen Investitionsprogramm der nächsten Jahre. Der. Steuerfuss von Roggwil lag 1996 noch bei 80 Prozent und sinkt seither kontinuierlich, zuletzt vor einem Jahr bereits um vier Prozentpunkte.

Gemeindepräsident Gallus Hasler. Bild: PD

Das Budget selber war unbestritten. Es sieht ein Plus von 3700 Franken vor bei einem Steuerfuss von 46 Prozent. Mit dem tatsächlichen Steuerfuss von 44 Prozent ergibt sich ein Minus von knapp 150'000 Franken.

Die Investitionsrechnung für das Jahr 2022 beläuft sich auf 450'000 Franken. 150'000 Franken sind für eine Zweckmässigkeitsbeurteilung der Sprange Süd vorgesehen – also einer Direktverbindung von Stachen zum Autobahnanschluss Arbon Süd. 300'000 Franken sind für die Sanierung oder den Ersatz der Fussgängerbrücke in Watt eingestellt. Zur Diskussion stehen diverse Varianten. Ein Stimmbürger bat den Gemeinderat eindringlich, sich aus Gründen der Nachhaltigkeit für den Bau einer neuen Brücke aus Holz zu entscheiden, auch wenn sie etwas mehr kosten sollte. Gemeindepräsident Gallus Hasler versprach, diese Option zu prüfen. Ein Stimmbürger zeigte sich masslos enttäuscht darüber, dass die Gemeinde nicht mehr in den Erhalt der eigenen Liegenschaften investiert, die sich in einem schlechten Zustand befinden und ein trauriges Bild abgeben würden.

Der Sägeweiher ist verschlammt. Bild: Max Eichenberger

Unerklärlich sei für ihn auch, dass die Gemeinde noch bis 2025/26 warten wolle, den Sägeweiher zu sanieren, der voll mit Schlamm sei. Bevor die Zukunft des «Ochsen» nicht geklärt sei, mache es keinen Sinn, im Gemeindehaus etwas zu machen, entgegnete ihm Hasler. Und was die Weihersanierung angehe, gebe es durchaus auch kritische Stimmen. Eine Partei habe zu verstehen gegeben, dass sie nicht bereit sei, dafür 500'000 Franken auszugeben. Die rund 1500 Kubikmeter Sediment seien belastet und müssten als Sondermüll entsorgt werden, was nicht gratis möglich sei, sagte Hasler.

Auch in Roggwil gibt es immer mehr Unterflurcontainer. Bild: Donato Caspari

Der Gemeinderat hat beschlossen, die seit 2006 geltenden Recyclinggebühren aufs neue Jahr hin anzupassen, weil die Rechnung nicht mehr aufgeht. Für Wohnungen bis drei Zimmer steigt der Tarif von 35 auf 45 Franken, für Wohnungen über drei Zimmer von 50 auf 60 Franken und für Einfamilienhäuser von 50 auf 75 Franken. Die Ansätze für Gewerbebetriebe bleiben unverändert. Einem Stimmbürger passte die neue Gebührenordnung überhaupt nicht. Sie sei willkürlich und nicht verursachergerecht. «Das stinkt mir», sagte er. Er verlangte vom Gemeinderat, auf die geplante Erhöhung zu verzichten und einen besseren Vorschlag auszuarbeiten. Es könne doch nicht sein, dass die Gewerbetreibenden als einzige verschont würden. Gemeinderat Markus Zürcher versprach, die Sache in der Umweltkommission nochmals zu besprechen. Er machte dem Antragssteller aber wenig Hoffnungen. «Wir haben die Angelegenheit bereits des Langen und Breiten diskutiert. Es ist aber nicht so einfach.» Es sei deshalb nicht anzunehmen, «dass wir eine Kehrtwende machen». Zuständig sei allein der Gemeinderat, die Bevölkerung könne nicht mitentscheiden.

Der gleiche Mann regte sich auch darüber auf, dass die Gemeinde die Entsorgungsstelle beim Volg schliessen will. Das sei wenig bürgerfreundlich und stelle vor allem die ältere Bevölkerung vor Probleme. 50 Personen hätten deshalb in einer Eingabe vom Gemeinderat verlangt, auf den Entscheid zurückzukommen, rief er in Erinnerung. Das Problem sei seit vielen Jahren, dass sich nicht alle an die Regeln halten würden, entgegnete ihm Gemeinderat Zürcher. Selbst am Sonntagmorgen würden sie ihr Altglas in den Container werfen. «Wir könnten die Anlage selbstverständlich einhagen und überwachen, was aber nicht gratis wäre.» Es seien genau zwei Anwohner, die sich seit Jahr und Tag beschweren würden, sagte ein ehemaliger Gemeinderat. Die Entsorgungsstelle aufzuheben, bedeute, deren Interessen über diejenigen der Allgemeinheit zu stellen.

Die Gemeinde wehrt sich gegen die Pläne des Kantons, die beiden Bushaltestellen beim «Frohheim» neu zu gestalten. Die Parknischen sollen verschwinden, die Busse sollen künftig auf der Strasse anhalten, um Passagiere ein- und aussteigen zu lassen, was zu gefährlichen Überholmanövern von Schülern auf dem Velo und von Autofahrern führen werde, sagte Gemeindepräsident Hasler. Der Fall liege jetzt beim Verwaltungsgericht. «Wir sind zum Warten gezwungen», sagte Hasler an die Adresse eines Mannes, der sich nach dem Stand der Dinge erkundigt hatte. Vom Kanton hätten sie ein Konzept für die anderen Haltestellen in der Gemeinde und darüber hinaus verlangt.

Der «Ochsen» steht im Moment nicht leer. Die Gemeinde hat einen Vertrag mit einem Mieter für eine Zwischennutzung. Bild: Donato Caspari

Vor einem Jahr hat die Gemeinde das Restaurant Ochsen im Zentrum der Gemeinde gekauft. Mittlerweile ist eine Arbeitsgruppe gegründet worden, die sich Gedanken macht, wie es mit der Liegenschaft weitergehen soll. Ende Februar ist die Bevölkerung eingeladen, sich an einer öffentlichen Veranstaltung in die Diskussionen einzubringen. Einem Mann ging das alles viel zu langsam. Seiner Meinung nach sollte die Gemeinde den «Ochsen» und das daneben stehende Farinolihaus abbrechen und einen Neubau mit einem Restaurant, Büroräumlichkeiten für die Gemeinde und zwei Wohnungen hinstellen. Eine Mehrheit der anwesenden Stimmbürger lehnte einen entsprechenden Antrag aber ab. Es sei der völlig falsche Moment, jetzt bereits die Weichen in diese Richtung zu stellen. Der Meinungsfindungsprozess sei eben erst angelaufen. Zudem könne die Gemeindeversammlung gar nicht beschliessen, das Farinolihaus dem Erdboden gleichzumachen, sagte Gemeinderat Zürcher. Es sei im Schutzplan enthalten.

Gemeinderat Urs Wehrle. Bild: PD

Gemeinderat Urs Wehrle (SVP) tritt auf Ende Jahr zurück. In all den Jahren seit seiner Wahl 2011 habe er das Ressort Landwirtschaft und Sicherheit sehr gewissenhaft und umsichtig geführt, sagte Gemeindepräsident Hasler. Als sein Stellvertreter habe er ihn gut unterstützt. «Schwierige Entscheide konnte ich immer mit ihm vorbesprechen.» Die SVP schlägt Barbara Scherrer als Nachfolgerin vor.