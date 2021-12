Volksschulgemeinde Egnach budgetiert rote Null

Budgetgemeinde Egnach rechnet wegen starker Bautätigkeit mit steigenden Schülerzahlen Das Budget der Volksschulgemeinde Egnach schliesst mit einem Minus von knapp 29'000 Franken. Aufgrund starker Jahrgänge gibt es im nächsten Jahr je eine zusätzliche Kindergarten- und Primarklasse. Markus Schoch 03.12.2021, 17.01 Uhr

Garderobe im Schulhaus Hegi in Winden. Bild: Reto Martin

Die Schülerzahlen steigen. Die Volksschulgemeinde hat bereits im letzten August eine halbe Kindergartenklasse in Egnach eröffnet. Auf Beginn des nächsten Schuljahres soll voraussichtlich in Neukirch ein Kindergarten und in Egnach eine zusätzliche Primarklasse dazu kommen, stellte Schulpräsidentin Katrin Bressan an der Budgetgemeinde am Mittwochabend in Aussicht.

Und der Platzbedarf wird voraussichtlich nicht kleiner. Insbesondere in Egnach sind diverse Grossüberbauung in Planung. Die Baukommission der Gemeinde hat der HRS Mitte November die Bewilligung für den Bau von drei Mehrfamilienhäusern mit 47 Wohnungen am Aachweg bewilligt. Der Kanton hat auf Anfang dieses Monats den Gestaltungsplan für das ehemalige Mosterei-Areal in Kraft gesetzt. Und der Gemeinderat hat den Gestaltungsplan für das Luxburgerfeld kürzlich dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht.

Behörde macht sich Gedanken zur Schulraumplanung

Die Schulbehörde will sich vor diesem Hintergrund und dem Grundsatzentscheid für eher kleine Klassen im nächsten Jahr Gedanken zu einer gesamtheitlichen Schulraumplanung machen und verschiedene Szenarien durchspielen beziehungsweise Optionen dazu erarbeiten. Gleichzeitig wird sie eine externe Analyse der 16 schulischen Liegenschaften in Auftrag geben, um den Unterhalts- und Erneuerungsbedarf der nächsten Jahre abschätzen zu können.

Es stehen im nächsten Jahr diverse Investitionen in die Infrastruktur an: Das Lernstudio im Sekundarschulhaus soll nach Angaben von Bressan sinnvoller genutzt werden, was unter anderem die Anschaffung von Mobiliar nötig macht. In den Klassenzimmern der Primarstufe in Egnach werden für 100'000 Franken interaktive Boards installiert. Für 235'000 Franken lässt die Behörde ausserdem die bestehende Öl-Heizung in der Schulanlage Steinebrunn durch eine Pelletfeuerungsanlage ersetzen, die Kaminanlage sanieren, die Kellerdecke dämmen und den Feuerschutz verbessern. Vorgesehen ist weiter die Verlegung eines neuen Bodens in der Turnhalle Steinebrunn und der Ersatz der Beleuchtung (103'000 Franken). Schliesslich sind für den Abschluss des Umbaus der Alten Turnhalle zur Aula in Neukirch 75'000 Franken budgetiert, wobei zusätzlich 1 Million Franken aus dem Fonds für Baufolgekosten entnommen werden.

Die Finanzplanung sieht in den nächsten Jahren rote Zahlen vor. Das prognostizierte Minus bewegt sich zwischen 72'000 und 284'000 Franken. «Die Verluste können wir gut mit dem Eigenkapital decken», sagte Bressan.