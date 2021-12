Weinfelden: die Schulen budgetieren immer noch Defizite

Budget Noch wird das Geld in Gebäude gesteckt, danach kommt das pädagogische Lernen Am 26. Januar finden die Versammlungen der Primar- und Sekundarschulgemeinde Weinfelden statt. Insgesamt werden drei Kreditbegehren vor das Stimmvolk gebracht. Johanna Lichtensteiger 15.12.2021, 16.40 Uhr

«Der Kindergarten Austrasse hat seit längerem ein Problem», sagt Schulpräsident Thomas Wieland. In den unter dem Haupteingang liegenden Kellerraum dringe bei Regen jeweils Wasser ein. «Um dies zu verhindern, wollen wir ein Gefälle errichten», sagt Wieland. Diese Sanierung werde allerdings nur einen Viertel des beantragten Kredits von 283'000 Franken beanspruchen.

Der restliche Betrag soll in die Umgestaltung der Umgebung des Kindergartens fliessen. Mit einer naturnahen, ineinanderfliessenden Gestaltung soll ein attraktiver Spielraum für die Kinder geschaffen werden. Neben zahlreichen Bäumen wird der Platz um eine Rennbahn aus Asphalt für die Bobbycars ergänzt.

Wieland sagt: «Die Spielgeräte bleiben grundsätzlich erhalten, Dinge wie der Fallschutz müssen jedoch auf Vordermann gebracht werden.» Zukunftsorientiert sind auch die Ausgaben von 44'000 Franken im Sachaufwand von insgesamt 4,14 Millionen Franken für den Makerspace. Ein Projekt, indem die Kombination von Fähigkeiten wie Sprache, Berechnen und Präsentation gefördert werden soll. Dieses Projekt legt einen klaren Fokus auf technisches Entwickeln. «Es sollen auch Fehler gemacht werden dürfen, es geht ums Tüfteln, ums Experimentieren.»

Ein Plan, um den Raum sinnvoll zu nutzen

Die steigenden Schülerzahlen in den Primarschulen zeigen, dass auch die Oberstufe mit einer höheren Schülerzahl rechnen muss. Prognostiziert sind 100 zusätzlichen Jugendliche, die in vier bis fünf Jahren die Oberstufe besuchen werden - und sie brauchen Platz. René Diethelm, Schulsekretär, sagt:

«Eine Klasse bedeutet nicht ein Klassenzimmer mehr. Die Niveauklassen werden auch wachsen und es wird mehr Spezialräume wie Werkräume brauchen.»

Mit der Machbarkeitsstudie Arealentwicklung Pestalozzi wolle man untersuchen, wie die zukünftigen Schritte bezüglich des baufälligen Kindergartens und der Turnhalle aussehen. «Es gibt viele offene Fragen für die Nutzbarkeit des Raums, diese soll die Studie klären», sagt Diethelm. Es sollen die Bedürfnisse der Primar- und Sekundarschule sowie der Stadt und der Vereine auf dem Gelände Platz finden.

Wird der Kredit von 150'000 Franken bewilligt, nimmt eine dafür zuständige Kommission – zusammengesetzt aus Personen des Kantons, der Stadt, der Sekundarschule und des Denkmalsschutzes – ihre Arbeit auf.

Das letzte Kreditbegehren betrifft die Wohnung des Hauswarts im Thomas-Bornhauser-Schulgebäude 1. Die energetische Sanierung für 380'000 Franken wird lediglich den Innenraum des geschützten Gebäudes betreffen.

Das Budget bleibt negativ, die Schule positiv gestimmt

Mit den roten Zahlen strebt man weiterhin eine Eigenkapital-Reduktion an. Das Ziel sind je rund vier Millionen Franken. Wieland sagt:

«Wenn man die Ausgaben der Primar- und Sekundarschule zusammenzählt, sind sie vergleichbar mit denen der Stadt Weinfelden.»

Dies zeige, wie viel in Bildung investiert werde. In die Zukunft blickend sagt der Schulpräsident, dass nach den Investitionen in Gebäude in den kommenden Jahren der Fokus vermehrt auf der pädagogischen Entwicklung liegen wird.