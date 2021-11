Kreuzlingen: Drei FDP-Gemeinderäte wollen das Budget ablehnen

Budget-Abstimmung Wenn nicht das Parlament, dann soll das Volk die Steuern senken: Drei FDP-Gemeinderäte lancieren Nein-Kampagne zum Kreuzlinger Budget - als «disziplinarische Massnahme» Dem Stadtrat unterstellen die Gemeinderäte Alexander Salzmann, Christian Brändli und Marc Portmann fehlenden Sparwillen. Deshalb sollen die Stimmberechtigten den Voranschlag 2022 am 28. November ablehnen und der Steuerfuss im neuen Budget um zwei Prozentpunkte reduziert werden. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 01.11.2021, 17.06 Uhr

«Besorgte Bürger» haben in der Stadt Plakate aufgehängt. «Stadt-Budget 2022 - Nein Danke!!», heisst es darauf. Es geht um den Voranschlag der Stadt Kreuzlingen fürs kommende Jahr, der am 28. November an die Urne kommt. Abgelehnt werden soll dieser nämlich, und zwar zugunsten eines um zwei Prozentpunkte reduzierten Steuerfusses, so die Intention der Initianten der Abstimmungskampagne.

Eine Stimme fehlte im Gemeinderat

Die besorgten Bürger, das sind namentlich die drei FDP-Gemeinderäte Alexander Salzmann, Christian Brändli und Marc Portmann. Sie hatten in der Parlamentssitzung vom 7. Oktober bereits vehement für eine Steuersenkung gekämpft, allerdings erfolglos. Der entsprechende Antrag fand mit 19 zu 20 Stimmen ganz knapp keine Mehrheit. Drei Gemeinderäte aus der FDP/CVP/EVP-Fraktion hatten mit ihren Nein-Stimmen die eigentlich vorhandene bürgerliche Mehrheit ins Leere laufen lassen. Der Steuerfuss für 2022 bleibt somit vorerst bei 66 Prozentpunkten.

Die Bauverwaltung im Fokus

«Wir wollen es jetzt wissen», sagt Alexander Salzmann. Er empfiehlt deshalb den Stimmberechtigten, nun das Budget 2022 abzulehnen. Ihn ärgert der fehlende Sparwille des Stadtrates. Zahlreiche Projekte im Budget und der Investitionsrechnung fürs nächste Jahr, hätten ihm den «Deckel glupft». Zwei Beispiele: Für die Sanierung des Rebstockkreisels habe man Geld eingestellt, obwohl die Bauverwaltung das Projekt des Kantons gar nicht für gut befand. Und für ein neues Dach des Bushofes rechnete der Stadtrat im Finanzplan gar mit 1,7 Millionen Franken.

«Das ist jenseits von Gut und Böse.»

Salzmann geht davon aus, dass sich die Exekutiv-Mitglieder untereinander mit ihren Projekten nicht weh tun wollen. «Dabei sollten sie ihre Ausgaben permanent gegenseitig in Frage stellen.»

«Seit Jahren suchen wir das Gespräch mit dem Stadtrat ohne Wirkung. Deshalb müssen wir jetzt einmal einen Pflock einschlagen.»

Salzmann ist denn auch überzeugt: Es ist in der Verwaltung zu viel Geld vorhanden. Eine Steuersenkung sei angezeigt, als disziplinarische Massnahme für die «linksorientierte Stadtregierung». Mit 64 Prozent könne man immer noch alles finanzieren, was man brauche. Und die Investitionen seien nicht gefährdet, ist Salzmann überzeugt.

Ein gutes, ausgeglichenes Budget

Natürlich völlig gegenteilig argumentiert Salzmanns Parteikollege, Stadtpräsident Thomas Niederberger. Er brachte in seiner Amtszeit bislang noch jedes Budget beim Volk durch. Niederberger betont, dass der Stadtrat ein gutes, ausgeglichenes Budget vorgelegt habe. Er sagt, in Anspielung auf die das Plakat unterzeichnenden «besorgten Bürger»:

«Ich sehe nicht, warum man sich Sorgen machen müsste.»

Hingegen sei es nicht verantwortbar, jetzt den Steuerfuss zu senken, auch im Hinblick darauf, dass die Coronakrise nach wie vor gewisse Unwägbarkeiten in sich trage. Ohne Zweifel hätten sich in Kreuzlingen die Investitionen in den letzten Jahren angestaut und würden nun nach und nach realisiert.

«Der Finanzplan zeigt klar, dass nur mit dem heutigen Steuerfuss das strukturelle Defizit langfristig im Griff behalten werden kann», sagt der Stadtpräsident. Und er erwähnt, dass die Stadt Kreuzlingen trotz im Kanton herrschender Tendenz zu Steuersenkungen voraussichtlich auch im nächsten Jahr den günstigsten Satz der grössten sechs Gemeinden im Thurgau haben werde.

Stadtrat setzte den Rotstift an

«Wir haben in den letzten zwei Jahren im Stadtrat intensivste Bemühungen unternommen und verschiedenste Einsparungen gemacht», betont der Stadtpräsident und verneint somit den fehlenden Sparwillen klar. Auch sei der Budgetprozess eine mehrmonatige Arbeit, bei welcher jedes Konto mehrmals – auch kontrovers – diskutiert werde. Niederberger erklärt auch, dass die angeführten Beispiele nicht aus dem eigentlichen Budget stammten, sondern aus der Investitions- oder der langfristigen Finanzplanung.

«Das Budget wurde im Gemeinderat praktisch unverändert bewilligt.»

Nicht zuletzt bringe eine Ablehnung des Budgets zusätzliche Kosten mit sich und Projekte könnten dadurch verzögert werden. «Für das Stadtfest 2022 würde ein Nein eine extreme Planungsunsicherheit mit sich bringen.»

Eine kleine Zerreissprobe für die Liberalen

Am 5. November werden die Kreuzlinger FDP-Exponenten an ihrer Versammlung über eine Abstimmungsempfehlung zum Budget beraten. Stadtpräsident Niederberger darf dort versuchen, seinen Parteikollegen den Voranschlag schmackhaft zu machen. Und er sei auch überzeugt, dass sich im Abstimmungskampf noch verschiedene Personen und Gruppierungen für ein Ja einsetzen werden.