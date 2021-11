Budget-Abstimmung Soll Kreuzlingen die Steuern senken oder nicht? – der Graben verläuft quer durch das Freisinnige Lager Aus der FDP kommt die Abstimmungsempfehlung, das Budget 2022 der Stadt abzulehnen, zu Gunsten eines tieferen Steuerfusses. Während SVP, SP, Freie Liste und CVP klar Haltung beziehen, bleiben ausgerechnet die Liberalen gespalten. Urs Brüschweiler 09.11.2021, 04.30 Uhr

«Stadt-Budget 2022 – Nein Danke !!» ist auf den Plakaten in Kreuzlingen zu lesen. Unterzeichnet sind sie mit «Besorgte Bürger». Bild: Tobias Garcia

Die Abstimmungsunterlagen für den 28. November sind bereits bei den Stimmberechtigten angekommen. Höchste Zeit für die Parteien, Stellung zu beziehen und Empfehlungen abzugeben, wollen sie noch Einfluss geltend machen. Bei den lokalen Vorlagen bewegt einzig die Frage nach dem Steuerfuss der Stadt Kreuzlingen. Das Budget 2022 rechnet mit einem Minus von 512'000 Franken bei gleichbleibendem Steuerfuss von 66 Prozentpunkten.

FDP: Keine klare Mehrheit für ein Lager

Die FDP-Gemeinderäte Alexander Salzmann, Christian Brändli und Marc Portmann lancierten vorige Woche mit Plakaten eine Nein-Kampagne, weil ihnen im Voranschlag eine Steuerfussreduktion um zwei Prozentpunkte fehlt. Ihre Partei wird sie bei der Aktion allerdings nicht unterstützen. Die Mitgliederversammlung habe die Vorlage am Freitag nach der Präsentation durch Stadtpräsident Thomas Niederberger kontrovers diskutiert, berichtet Christian Brändli, Vizepräsident der Ortspartei. Allerdings sei bei der Abstimmung das benötigte Quorum von 60 Prozent von keinem Lager erreicht worden. In der Folge bedeutet eine solche uneindeutige Haltung bei den Liberalen: Stimmfreigabe.

Klare Ansagen im linken Lager

Anders die anderen grossen Parteien der Stadt. Sie zeigen klare Kante: «Steuersenkungen sind immer eine populäre Forderung, erst recht wenn die Wahlen nicht mehr weit sind», schreibt die SP in ihrer Mitteilung, die allerdings die Meinung der Fraktion widerspiegelt, nicht jene einer Parteiversammlung. Gerade 35 Franken würde eine Familie mit steuerbarem Einkommen von 60'000 Franken weniger bezahlen im Jahr, hat man ausgerechnet. Umgekehrt würde der Steuerertrag der Stadt um eine Million Franken sinken. Das Fazit der Sozialdemokraten:

«Es profitiert eigentlich gar niemand wirklich, der städtische Haushalt würde aber nachhaltig geschwächt.»

Die SP-Fraktion sage deshalb einstimmig: «Nein Danke!» zur geforderten Steuerfusssenkung und «Ja gerne!» zum Budget 2022.

Auch die Vertreter der Freien Liste setzten bereits in der Abstimmung im Gemeinderat klar auf ein Ja zum Budget 2022. Daniel Moos betont, dass die Steuerbelastung in Kreuzlingen im Vergleich mit den sechs grössten Thurgauer Städten am tiefsten sei. Und in Anbetracht der anstehenden Grossprojekte sei eine Steuersenkung derzeit nicht angebracht. Moos findet es auch irritierend, dass die Forderung aus den Reihen der grössten Fraktion im Gemeinderat (FDP/CVP/EVP) komme, und diese «nicht das erste mal nicht hinter ihren Stadtratsmitgliedern steht, obwohl diese Fraktion die Mehrheit der Stadträte stellt.»

CVP: Kein Grund, gleich das ganze Budget abzulehnen

Eine Mehrheit der CVP-Gemeinderäte hatte im Stadtparlament noch für eine Steuerfusssenkung gestimmt. Die Parteimitglieder sagten letzte Woche an einer Versammlung nun aber Ja zum Budget 2022 mit gleichbleibendem Steuerfuss von 66 Prozentpunkten. «Nach einer engagierten Diskussion kamen die anwesenden Mitglieder einstimmig zum Schluss, dass es sich um ein gutes, ausgewogenes Budget handelt», heisst es in der Mitteilung der Mittepartei. Die Steuerfusssenkung sei ein kontroverses Diskussionsthema gewesen, es sei für die CVP-Mitglieder aber klar gewesen, sich auch ohne diese für die Annahme des Budgets auszusprechen. «Die Partei wird die Finanzen der Stadt und eine mögliche Senkung des Steuerfusses auch in Zukunft im Auge behalten.»

SVP will nicht immer den Ferrari

Kein Wenn und Aber kennt die SVP: Der nötige Sparwille sei in diesem Budget nicht zu erkennen, schreibt die Volkspartei in ihrem Communiqué. Sie zählt verschiedene Positionen auf, die «zu denken geben», wie etwa die Sanierung und Umgestaltung der Bärenstrasse und des Bärenkreisels, welche zu einem Verkehrschaos führten, oder die teure Überdachung des Busbahnhofes.

«Die SVP Kreuzlingen erwartet, dass sich der Stadtrat auf das Wesentliche konzentriert und nicht auf das Wünschbare. Es muss nicht immer der Ferrari sein.»

Deshalb lehnten Fraktion und Vorstand das Budget 2022 ab. Allerdings wird in der Mitteilung die fehlende Steuerfussreduktion gar nicht explizit als Grund erwähnt.