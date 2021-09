Gute Zahlen trotz Corona - Stadt Kreuzlingen präsentiert Budget

Budget 2022 «Wir merken bisher nichts»: Corona hat sich bislang kaum auf die Kreuzlinger Stadtfinanzen ausgewirkt Weder ein Einbruch bei den Steuereinnahmen noch eine Erhöhung bei den Sozialhilfeausgaben registrierte die Stadt Kreuzlingen in der bisherigen Pandemie. Das Budget fürs kommende Jahr ist entsprechend optimistisch geprägt. Urs Brüschweiler 23.09.2021, 16.55 Uhr

Stadtpräsident Thomas Niederberger und Finanzchef Thomas Knupp. Bild: Andrea Stalder

«Kann man das als Rote Null bezeichnen?» Stadtpräsident Thomas Niederberger ist sich nicht ganz sicher, ob diese Bezeichnung bei einem veranschlagten Minus von einer halben Million Franken passend ist. Auf jeden Fall stecke eine grosse Portion Optimismus im Budget 2022 der Stadt Kreuzlingen. Das Vorgänger-Budget sah noch ein deutlich grösseres Defizit vor, nämlich 2,7 Millionen Franken. Und gemäss der aktuellen Entwicklung geht man in der Finanzabteilung davon aus, dass der Abschluss 2021 ausgeglichen sein wird. Niederberger sagt:

«Vor einem Jahr war die Unsicherheit bei der Budgetierung aufgrund der Pandemie sehr gross. Wir wussten nicht, welche finanziellen Auswirkungen Corona haben wird.»

Heute sei zwar immer noch eine Unsicherheit vorhanden, aber man sehe, dass sich bis jetzt bei den Steuereinnahmen und bei den Sozialhilfeausgaben kaum Auswirkungen gezeigt haben. Daraus schöpfe man Zuversicht, dass der einst an die Wand gemalte Teufel kein Grund zur Panik biete.

Grösster Mehraufwand für das Stadtfest

Als gute Nachricht kann man in diesem Sinne auch sehen, dass der grösste Mehraufwand gegenüber dem Budget 2021 eine halbe Million Franken für das Stadtfest zum 75-Jahr-Jubiläum Kreuzlingens ist. Ansonsten wirken die Abweichungen unspektakulär. Ein Zuwachs bei den Steuereinnahmen, geringere Aufwendungen vor allem im sozialen Bereich. Beim Ertrag aus dem Stadtbus, schlägt dann Corona doch noch zu Buche. Man rechnet wegen der Ertragsausfälle mit 130'000 Franken weniger auf diesem Konto.

Investitionen fliessen endlich

«Wir haben vor, 2022 und darüber hinaus viel zu investieren.»

Das betont Thomas Niederberger. 33 Millionen Franken beträgt der geplante Mitteleinsatz für das kommende Jahr, wie der städtische Finanzchef Thomas Knupp erklärt. Der grösste Brocken fliesst dabei in die Strassenprojekte, wie etwa die Sanierung der Romanshornerstrasse. Aber auch beim Thermalbad Egelsee geht es voran. 1,2 Millionen Franken hat die Stadt auch für die Sanierung und Aufwertung des Bushofs am Bärenplatz ins Investitionsbudget genommen. Ein breiteres und behindertengerechtes Perron und eine neue Überdachung will man realisieren.

Nach wie vor im «total grünen Bereich»

«Für all diese Investitionen haben wir eine komfortable Ausgangslage.»

Das erklärt Thomas Knupp. Mit 58 Millionen Franken freiem Eigenkapital besitze die Stadt ein «riesiges Vermögen» mit welchem man gut künftig auch mal ein Defizit verkraften könne. Mit den im Finanzplan 2022 bis 2025 eingesetzten Investitionen von über 100 Millionen Franken in die städtischen Infrastrukturen, wolle man die Lebensqualität der Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger erhöhen, beschreibt Stadtpräsident Niederberger das finanzpolitische Ziel. Doch werde man dabei eben auch mittelfristig in ein strukturelles Defizit kommen. Weswegen man dem Haushaltsgleichgewicht in den nächsten Jahren besondere Beachtung schenken müsse.

Das Budget 2022 wird am 7. Oktober vom Gemeinderat beraten.