Buchorn Um das Erbe zu bewahren: 91-Jähriger wehrt sich gegen Stellplätze für Wohnmobile im Strandbad Arbon Willy Biefer war einer der treibenden Kräfte beim Bau der Anlage in der Zwischenkriegszeit. Über 200 freiwillige Helfer rangen damals dem See in jahrelanger Fronarbeit Land ab und schufen im Buchhorn ein kleines Paradies. Biefers Sohn will dieses Erbe bewahren. Es ist ein wichtiger Teil seiner eigenen Geschichte. Markus Schoch 29.01.2021, 11.55 Uhr

Kurt Biefer hat eine enge Beziehung zum Strandbad: Sein Vater gehörte zu den Initianten der Gastra (Gemeinschaftswerk Strandbad Arbon). Bild: Max Eichenberger (17. Mai 2015)

Die Verantwortlichen bei der Stadt verkennen die überragende kulturhistorische und baugeschichtliche Bedeutung des Strandbades und dessen Wert auch für die heutige Generation. Dieser Meinung ist Kurt Biefer. «Die geplanten 15 Stellplätze für Wohnwagen würden die Anlage komplett verschandeln», sagt der 91-Jährige. Die Badi im Buchhorn verdiene aufgrund seiner Geschichte besonderen Schutz vor Eingriffen. Biefer hat darum Einsprache gegen die Pläne gemacht, die bis Mitte dieser Woche öffentlich auflagen. «Sie sind nicht im Sinne der Erbauer des grossen Solidaritätswerkes.» Zudem zweifelt er daran, dass die bau- beziehungsweise zonenplanrechtlichen Voraussetzungen tatsächlich gegeben sind.

Sie pickelten, schaufelten und gruben: Über 200 freiwillige Helfer legten Hand im Strandbad an. Bild: Ortsmuseum Arbon

Sein Vater Willy Biefer war 1928 einer der treibenden Kräfte beim Bau des Strandbades, der auf eine Idee der Arbeiterunion Arbon zurückgeht. Zusammen mit vier anderen war der damals 29-jährige SP-Politiker Initiant einer Bewegung mit dem Namen Gastra (Gemeinschaftswerk Strandbad Arbon), der sich über 200 Personen anschlossen, darunter an die 20 Vereine. Sie verhalfen Arbon in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten durch fünfjährige Fronarbeit fast zum Nulltarif zu einer neuen Attraktion. Auf gerade einmal 185'000 Franken belief sich am Schluss die Rechnung für die Stadt. Kosten fielen vor allem für die Hochbauten an. Die Pläne dafür zeichnet der junge Amriswiler Architekt Edwin Bosshardt. Der Gebäudekomplex gilt heute als bedeutendstes Baudenkmal Arbons der frühen Moderne.

Die jahrelange Arbeit lohnt sich

Luftaufnahme des Strandbades aus dem Jahr 1950. Bild: Ortsmuseum Arbon

Sein Vater sei ein erfolgreicher Wasserballer und Schwimmer gewesen und ein grosser Idealist dazu, sagt Kurt Biefer. «Er hat damals aus dem eigenen Sack 26 Karetten bezahlt und eine Rollbahn inklusive Kippwagen für den Transport von Erde gemietet. »Die Arbeit war auch so schwer genug: Die Männer, Frauen und Schüler mussten unter anderem im Westen einen grossen lehmigen Hügel abtragen und mit dem Material sumpfiges Riedland im Osten auffüllen. Sie verschoben rund 14'000 Kubikmeter Felsen, Sand, Grien und Dreck und schufen so eine Sport- und Spielwiese für die Arboner Bevölkerung.

Arbeiter in Badehose: Mit Karetten transportierten sie die Erde von einem Ort zum anderen. Bild: Ortsmuseum Arbon

Die Mühen waren nicht vergeblich. Das Strandbad wurde zum Magneten. Gegen 5'000 Besucher an Sonntagen waren keine Seltenheit. Bis in die 1950er-Jahre verkehrten Züge der SBB von St.Gallen zur behelfsmässigen Haltestelle vor dem Eingang im Buchhorn. Gustav Zels brachte mit den Motorschiffen Mars und Aeolus Badegäste vom Arboner Hafen und der Luxburg in Egnach ins neue Freizeitparadies, in dem es sogar eine riesige Rutschbahn gab.

Bild von 1935, als eine Rutschbahn die grosse Attraktion war. Bild: Ortsmuseum Arbon

Mit dem Bau des Schwimmbades bei der alten Badehütte 1959 war dann die grosse Zeit des Strandbades mit eigentlichen Volksaufläufen schon wieder vorbei.

Die Idylle am See darf nicht zerstört werden

Für Kurt Biefer ist es aber noch heute« ein einmaliges Bijou und eine schöne Oase am Bodensee», wo er als Kleinkind im Kinderwagen den Bauarbeiten zuschaute und sich später als Erwachsener jahrzehntelang im Sommer fast täglich eine kleine Auszeit vom beruflichen Alltag gönnte. Biefer ist sicher, dass durch die Coronakrise wieder mehr Menschen diesen Kraftort für sich entdecken, wo sie die Natur geniessen und sich unter freiem Himmel bewegen können.

Dem Stadtrat wirft der 91-Jährige vor, diese Idylle zerstören zu wollen, was er nicht zulassen kann. Für Biefer ist klar: Mit dem Weitblick und der Ruhe auf dem Gelände wäre es vorbei, wenn das Projekt verwirklicht würde. «Als letzter lebender Nachfahre der Gastra-Initianten fühle ich mich in besonderem Masse von den Plänen berührt und in meinem schutzwürdigen Interesse verletzt», sagt Biefer. Er wehre sich stellvertretend für die Erbauer des Strandbades gegen die Stellplätze.

Das Strandbad ist in Arbon das bedeutendste Baudenkmal der frühen Moderne. Bild: Andrea Stalder (7. August 2018)

Das Strandbad sei ein Ort von sehr grossem ideellen Wert, dem sich finanzielle Überlegungen unterordnen müssten, zumal die Rechnung der letzten drei Jahre positiv gewesen sei. «Ich hoffe, dass gerade die jüngere Generation gleich denkt. Sie wird es nicht bereuen.»