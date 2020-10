Bub in Weinfelden angegriffen und Flüssigkeit in den Mund gedrückt: Kantonspolizei Thurgau verfolgt erste Hinweise Am Montag wurde ein Neunjähriger beim Bahnhof Weinfelden von Unbekannten festgehalten. Sie versuchten ihm eine Flüssigkeit in den Mund zu drücken. Der Bub blieb unverletzt. Sabrina Bächi 21.10.2020, 16.50 Uhr

Auf der Südseite des Bahnhofs Weinfelden passierte der Angriff. Bild: Reto Martin

Am Montagnachmittag wurde beim Weinfelder Bahnhof ein neunjähriger Junge von zwei unbekannten Personen angegriffen. Eine Person hielt den Buben von hinten fest, die zweite versuchte dem Buben mit der Hand eine Flüssigkeit in den Mund zu drücken. Auf Anfrage teilt die Polizei mit, dass der Bub unverletzt blieb und nach heutigem Kenntnisstand keinen Arzt aufsuchen musste. Was es für eine Flüssigkeit war, liess sich noch nicht eruieren. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf, um die Täter zu finden. «Es gingen einige Hinweise ein, diese werden nun überprüft», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Weitere Angaben zum Ermittlungsstand will er aus taktischen Gründen nicht machen.