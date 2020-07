Brüllende Schauspieler, Schokolade und kaltes Shakesbier: Ein Blick hinter die Kulissen des Kreuzlinger See-Burgtheater. Seit Donnerstag präsentiert das Sommertheater seine neueste Produktion "Was ihr wollt". Die Shakespear-Komödie lockt viele Besucher ins Publikum. Interessant ist aber auch, was neben der Bühne passiert. Inka Grabowsky 20.07.2020, 05.10 Uhr

Schauspieler des See-Burgtheaters machen sich in Garderobencontainern bereit für die Shakespeare-Komödie "Was ihr wollt". Inka Grabowsky



20 Uhr im Seeburgpark. In einer halben Stunde beginnt die Shakespeare-Komödie «Was ihr wollt». In vier Garderoben-Containern sitzen zehn Schauspieler und bereiten sich vor. Die Kostüme sind angezogen, die Masken fertig. In den 15 Quadratmetern der drei Frauen werden noch einmal letzte Texte geprobt. Guiseppe Spina im Container gegenüber plagt der Hunger. «Man isst zu seltsamen Zeiten während der Aufführungen», sagt er und beisst in ein Stück Schokolade. Der Narr Andrej Reimann singt sich ein.

Alle wollen «Shakesbier» trinken

Oben über der höchsten Sitzreihe sorgt Mathis Ninian für den Ton. Der Student der Multimedia-Produktion, der schon zum zweiten Mal im Seeburgpark dabei ist, hat vor sich drei Bildschirme und ein Mischpult. Jeder der Schauspieler hat ein Wangenmikrofon. Der Veranstaltungstechniker ist dafür verantwortlich, dass der entsprechende Regler im richtigen Zeitpunkt aufgezogen ist, dass Toneffekte kommen oder Einspielungen funktionieren. Deshalb liest er jede Zeile des Skripts mit. Kurz nach 20 Uhr löst er den Gong aus.

Szene aus dem aktuellen Stück "Was ihr wollt" im Kreuzlinger Seeburgpark.

Der gestaffelte Einlass beginnt, die freundliche Stimme am Mikrofon empfiehlt: «Decken Sie sich noch mit Proviant ein, wir spielen ohne Pause.» Im Cateringzelt wartet Valentin Huber mit drei Mitstreitern auf Kundschaft. Er ist nicht nur hier, um seinen Vater Leopold, den Leiter des See-Burgtheaters, zu unterstützen. Er präsentiert sein Hobby: Elf verschiedene Biere hat er mit seinen Vereinskollegen von Kultling mit regionalen Zutaten gebraut. «Shakesbier läuft hier natürlich besonders gut», sagt er mit einem Augenzwinkern. «Es ist kalt gehopft. Man hängt also nach dem Brauen noch einmal Hopfen ins Fass – wie bei einem Teebeutel, den man kalt aufgiesst.»

Schauspieler brüllen wie die Fussballer

Die Bühne von Damian Hitz ist nüchtern. «Genau hier war früher tatsächlich ein Schiffsanleger», sagt Produktionsleiter Leopold Huber. Deshalb sei der Anlegesteg ‹Illyrien› historisch fast korrekt. Huber sagt:

«Shakespeare konnte die Welt auf eine nackte Bretterbühne bringen – das wollen wir auch.»

Um 20.20 Uhr schreien sich die Schauspieler ein. «Sie stehen im Kreis wie die Fussballer und machen sich gegenseitig Mut», erklärt Huber. «Das sorgt für eine gute Verbindung untereinander.» Am schönen Sommerabend ist die gedeckte Tribüne voll besetzt. Kurz vor Beginn müssen sogar noch ein paar Interessenten abgewiesen werden.

Leopold Huber, Regisseur und Mitbegründer des SeeBurgtheaters Kreuzlingen. Reto Martin

Doch ob das See-Burgtheater diese Saison ohne minus abschliesst, ist fraglich. Er sei ein Rappenspalter, räumt Huber ein. «Sonst würde es das Theater nicht mehr geben. Aber das Finanzielle kommt erst an vierter Stelle. Zuerst muss das Stück so gut sein, dass alle Mitwirkenden dahinterstehen können, dann müssen sich die Zuschauer berühren lassen. Als Drittes wünsche ich mir eine öffentliche Diskussion in den Medien.»

Schauspieler Guiseppe Spina macht neben der Bühne letzte Lockerungsübungen. Im Bild zu sehen ist die Pose des "nach-oben-blickenden-Hundes". Inka Grabowsky

Auf der Bühne beginnt das Stück. Während Viola alias Sofia Elena Borsani überlegt, dass sie im fremden Land wohl als Mann besser dran ist, macht Guiseppe Spina neben der Bühne letzte Lockerungsübungen. Ein «nach-oben-blickender-Hund» und schon kann er den verliebten Herzog Orsino geben, dessen Interesse von der desinteressierten Olivia auf Viola umgelenkt werden muss.