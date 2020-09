Bruag AG will im Güttinger Zentrum Platz für eine Wohnüberbauung machen Der Industriebetrieb ist mitten im Dorf eigentlich am falschen Ort, sind sich die Beteiligten einig. Die Firma macht den Weg frei für eine sinnvolle Entwicklung. Martina Eggenberger Lenz 04.09.2020, 04.30 Uhr

Die Architekten erklären den Vertretern der Bruag und der Gemeinde ihre Idee für die Entwicklung des ehemaligen Kolb-Areals. Bild: Reto Martin

Seit mehr als zehn Jahren produziert die Firma Bruag auf dem ehemaligen Kolb-Areal Elemente für die Bauindustrie, primär Fassaden und Trennwände. Das Geschäft läuft gut. So gut, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft die Produktion erhöhen will. Inhaber Markus Brühwiler sagt: