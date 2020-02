Brotkonzentration im Zentrum von Berg: Mohn bekommt von Volg Konkurrenz

Alles Neu ab dem 19. März

Mit dem Umzug auf die andere Seite der Hauptstrasse vergrössert die Bäckerei Konditorei Mohn ihre Filiale in Berg deutlich. «Bislang hatten wir nur 14 Sitzplätze im Café, künftig werden es etwa 40 sein», sagt Lorena Mohn. Zudem bietet der neue Standort mehr Parkplätze und den Kundinnen und Kunden in den wärmeren Jahreszeiten auch mehr Möglichkeiten, sich draussen aufzuhalten.



Am Standort Berg wird die Bäckerei auch ihrer Philosophie untreu, die Filialen nur in Mietliegenschaften zu erstellen. «In Berg wollen wir aus emotionalen Gründen etwas mehr bieten und haben deshalb das neue Gebäude auch gekauft. Berg wollen wir aus historischen Gründen niemals verlassen, wir sind die vierte Generation Mohn die hier eine Bäckerei führt», sagt Lorena Mohn. Die Eröffnung der neuen Filiale will sie im kleinen Stil feiern. «Es gibt eine sogenannte Stille Eröffnung. Aber doch werden wir sicher da sein am 19. März und den Gästen Häppchen zur Eröffnung anbieten.»