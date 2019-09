Breiter Widerstand gegen 5G-Antenne in der Badi Romanshorn

Bei der Sonnenhügelstrasse steht bereits eine Antenne. Jetzt soll sie aufgerüstet werden. (Bild: Max Eichenberger)

Aufruhr in Arbon: Mehr als 100 Personen machen eine Einsprache gegen die geplante 5G-Antenne

«Sunrise »will in Arbon die bereits bestehende Antenne an der Sonnenhügelstrasse auf die 5G-Technologie aufrüsten. Die Aufregung in der Bevölkerung ist gross.