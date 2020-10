Brand in Weinfelder Wohnheim: Wie die geistig beeinträchtigten Bewohner die Situation gemeistert haben Am Sonntagabend kam es in Weinfelden zu einer starken Rauchentwicklung im Wohnhaus der Stiftung Hofacker. Gesamtleiter Jürg Schocher ist erleichtert sowohl über den glimpflichen Ausgang als auch über das Verhalten der Bewohner. Mario Testa 05.10.2020, 11.35 Uhr

Mitglieder der Feuerwehr Weinfelden lüften das Zimmer, in dem sich der Rauch entwickelt hat. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 4. Oktober 2020)

Kurz nach 21 Uhr am Sonntagabend ist in einem Zimmer des Wohnhauses der Stiftung Hofacker in Weinfelden ein Vorhang in Brand geraten. Es entwickelte sich Rauch, beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. Diese habe das betroffene Zimmer noch mit einem Gebläse gelüftet, sagt Michael Roth vom Mediendienst der Kantonspolizei Thurgau. «Der Sachschaden ist gering.»