Bottighofer Gemeinderätin leitet Einwohnerkontrolle Christina Bührer-Keller wechselt von der Exekutive auf die Verwaltung. Sie tritt deshalb nächstes Jahr zurück. Martina Eggenberger Lenz

Das Gemeindehaus Bottighofen bleibt Christina Bührer-Kellers Arbeitsort auch nach dem Wechsel in die Verwaltung. (Bild: Andrea Stalder)

Seit 14 Jahren ist Christina Bührer-Keller Mitglied der Bottighofer Gemeindebehörde. Nun hat sie der Gemeinderat zur neuen Leiterin der Einwohnerkontrolle bestimmt, wie es in den «Bottighofer Nachrichten» heisst. Der Entscheid lässt aufhorchen, denn die Kantonsverfassung verbietet ein solches Doppelmandat grundsätzlich. «Niemand darf seiner unmittelbaren Aufsichtsbehörde angehören», heisst es da nämlich.

Das ist auch den Verantwortlichen in Bottighofen bewusst. Auf Nachfrage versichert Gemeindepräsident Matthias Hofmann, dass Christina Bührer-Keller ihr Gemeinderatsmandat abgeben wird. Im November oder Februar werde eine Ersatzwahl stattfinden. Der Rücktritt könne dann im Mai erfolgen. «Bis dahin hat sie das Doppelmandat. So was lässt sich nun einmal nicht von heute auf morgen ändern.»

«Die beste Bewerbung für unsere Gemeinde»

Matthias Hofmann betont, dass es zwar viele Bewerbungen für die Stelle gegeben habe, allerdings auch viele branchenfremde. Christina Bührer-Keller sei «die beste Bewerbung für unsere Gemeinde» gewesen. Sie kenne Bottighofen in und auswendig. Die ehemalige Bankerin arbeitete seit Frühling 2018 auf dem Steueramt der Gemeindeverwaltung in Ermatingen. Im Gemeinderat ist sie zuständig für Finanzen und Einbürgerungen.

Der Wechsel zur Einwohnerkontrolle bedeute für sie schon auch Neuland, erklärt Bührer-Keller. Sie sehe das als interessante Herausforderung. «Ich mag Jobs mit Kundenkontakt.»

Die neue Verwaltungsangestellte betont, dass ihr Rücktritt aus dem Gemeinderat schon länger ein Thema sei. Weil aber per Juni mit dem Präsidium und dem Zuständigen für die Werke gleich zwei Posten neu besetzt wurden, habe sie sich bereit erklärt, noch maximal zwei Jahre weiter zu machen. «Nach 14 Jahren möchte ich gerne jemanden Neuen Platz machen.»