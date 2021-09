Regisseurin Astrid Keller äussert sich zu Blasphemievorwürfen

Bottighofen «Theater darf das»: Regisseurin Astrid Keller äussert sich zum Vorwurf, einige Szenen im Stück «Don Camillo und Peppone» seien Gotteslästerung Vor kurzem feierte die neue Produktion der Zentrumbühne Bottighofen Premiere. Die Inszenierung des Stücks «Don Camillo und Peppone» von Astrid Keller nahm das Publikum grossteils begeistert auf. Einige Kritiker werfen ihr allerdings Blasphemie vor. Judith Schuck 01.09.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ist das Blasphemie? Im Theaterstück «Don Camillo und Peppone» steigt Jesus, gespielt von Matthias Begemann, in weissen Pelz gehüllt und mit knallenden Sektkorken vom Kreuz. Bild: Tobias Garcia

Frau Keller, waren Sie nach der Premiere von «Don Camillo und Peppone» zufrieden mit sich und Ihrem Team?

Ja, sehr! Das Ensemble hat im Verbund mit der Band toll gespielt und gesungen. Es ist eine sehr unterhaltsame Inszenierung geworden.

Astrid Keller, Regisseurin des Stücks «Don Camillo und Peppone» der Zentrumbühne Bottighofen. Bild: Tobias Garcia

Am Ende der Aufführung gab es tosenden Applaus und stehende Ovationen. Dennoch erreichten die «Thurgauer Zeitung» kritische Leserbriefe, die einige Szenen der Blasphemie beschuldigen. Wie reagieren Sie auf diesen Vorwurf?

Die Leserbriefschreiberinnen und -schreiber haben in diesem Fall über ein Theaterstück allein aufgrund eines Bildes in der Zeitung geurteilt. Sonst hätten sie gesehen, dass Jesus eine immer vermittelnde und um Ausgleich bemühte Rolle spielt. Dabei wird er recht menschlich dargestellt und gleichzeitig seiner Aufgabe als moralische Instanz auf immer liebevolle Weise gerecht.

Während des Stücks ist Jesus meist am Kreuz. Bild: Tobias Garcia

Das stimmt. Wer das Stück gesehen hat, weiss, dass Jesus hier die meiste Zeit vom Kreuz herab in witzigen Dialogen das Gute im Pfarrer Don Camillo geradezurücken versucht. Doch es gibt die Szene, in der Matthias Begemann, der den Gottessohn spielt, in weissen Pelz gehüllt und mit knallenden Sektkorken vom Kreuz herabsteigt. In den Leserbriefen äussern sich nun gläubige Christen, die sich dadurch angegriffen fühlen. Darf Theater das?

Ja, Theater darf das. Gott sei Dank gibt es in der Schweiz das Recht auf die Freiheit der Kunst.

In einem Leserbrief fordern die Verfasser die Veranstalter nun auf, «ihr Handeln zu überdenken, denn es wird von Gottes Seite nicht ohne Konsequenzen bleiben». Werden Sie am Stück irgendetwas ändern?

Dafür sehe ich keinen Grund. Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, also verhält er sich auch menschlich. In der Bibel gibt es genug Belege dafür, dass Jesus mit seinen Jüngern Wein getrunken hat, zum Beispiel im Johannes-Evangelium bei der Hochzeit in Kanaan, wo er Wasser in Wein verwandelt. Ich halte es mit Dalai Lama, der sagt: «Ethik ist wichtiger als Religion, die nie etwas Absolutes und Totalitäres sein darf.»

Matthias Begemann verkörpert im Stück Gottessohn. Bild: Tobias Garcia

Sie führen seit vielen Jahren Regie bei der Zentrumbühne Bottighofen. Ist Bottighofen vielleicht nicht bereit für eine solche Szene?

Natürlich ist Bottighofen bereit, das hat die Begeisterung des Publikums bei der Premiere ja deutlich gezeigt. Kein Dorf darf stehenbleiben. Die Welt entwickelt sich und gewisse Kirchenkreise sollten vielleicht etwas toleranter werden, damit der Kirche nicht noch mehr Menschen davonlaufen.