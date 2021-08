Bottighofen: Starke Rollen beim Musical "Don Camillo und Peppone"

Bottighofen Starke Rollen beim Klassiker Viel Applaus erntete am Freitag die Premiere von «Don Camillo und Peppone», die aktuelle Produktion der Zentrumbühne Bottighofen. Judith Schuck 22.08.2021, 16.50 Uhr

Don Camillo prügelt sich mit Bürgermeister Peppone. Bild: Tobias Garcia

Die Drehbühne im Dorfzentrum Bottighofen wechselt zwischen den Schauplätzen Kirche und Parteibüro. Sie ist ebenso zweigeteilt wie das Dorf Brescello in der italienischen Po-Ebene, wo der Filmklassiker der 1950er-Jahre spielte. Doch irgendwo in der Mitte finden die Bewohner, die sich in Konservative und Kommunisten aufteilen, einen gemeinsamen Nenner. Ob dies die Liebe zwischen Gina (Jessica Protopapa), Tochter des Grossgrundbesitzers Pasotti (Josef Mattle) und Mariolino (Gianluca Pignataro), Sohn des verarmten Bauerns Bruciata (Peter Baumann), ist. Oder gemeinsames Singen und Feiern, wofür Jesus schon mal vom Kreuz heruntersteigt, um sich mit den Menschen zu amüsieren.