Der Aufmarsch an der Gemeindeversammlung in Bottighofen war gross: Die beiden neuen Präsidenten Mathias Hofmann und Dario My lockten rund zehn Prozent der Stimmbevölkerung in den Saal. Finanziell geht es der Gemeinde sehr gut.

Marion Theler 03.12.2019, 11.30 Uhr