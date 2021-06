Bottighofen Ein scheinheiliger Pfarrer und sein Erzfeind: Das Stück «Don Camillo und Peppone» kommt endlich auf die Bühne Nach einer langen Zeit der coronabedingten Unsicherheit und dem bangen Blick auf die Infektionszahlen ist nun klar: Am 20. August heisst es auf der Zentrumbühne Bottighofen Vorhang auf für «Don Camillo und Peppone». 11.06.2021, 04.50 Uhr

Regisseurin Astrid Keller (rechts) bei einer Probe in Bottighofen. Aufgrund der Coronapandemie tragen die Schauspielerinnen und Schauspieler Masken. Bild: PD/Roland Schneiter

(red) Die Coronapandemie habe allen Beteiligen des Stücks «Don Camillo und Peppone» einiges an Flexibilität abverlangt, heisst es in einer Medienmitteilung der Zentrumbühne Bottighofen. Im Sommer 2020 hiess es noch: «Wir gehen im November auf die Bühne.» Die Texte und Choreografien für Tanz- und Kampfszenen sassen schon, da schossen die Infektionszahlen in die Höhe und kurz vor der Premiere mussten die Proben abgebrochen werden.