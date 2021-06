Bottighofen: Gemeindeversammlung klagt über Verkehr

Bottighofen entscheidet an der Gemeindeversammlung über Kreditanträge in Höhe von 1,3 Millionen Franken. Finanziell kann sich die Gemeinde am See die Investitionen leisten: 2020 erzielte sie einen Ertragsüberschuss von rund einer Million Franken.

Emil Keller 04.06.2021, 17.05 Uhr