Die Sanierung der Thurvorlandbrücke in Bonau kommt gut voran. In den vergangenen Monaten wurde die gesamte Stahlkonstruktion innerhalb einer Einhausung aufgefrischt. Diese Woche setzten die Bauarbeiter die Brückenelemente wieder an ihren Platz.

Mario Testa 12.02.2021, 04.20 Uhr