Nuur Moschee in Wigiltingen: Zuckerfest zum Ende der Fastenzeit

Bonau Fröhliches Zuckerfest zum Ende des Fastenmonats Am Montag haben in der Ahmadiyya Nuur Moschee über hundert Muslime das Ende des Ramadans gefeiert. 04.05.2022, 16.10 Uhr

Imam Faiz Khan spricht zu den Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamat. Bild: PD

Ein aufopferungsvoller Ramadan, in welchem Muslime einen Monat lang auf Essen und Trinken tagsüber verzichtet haben, ist am Montag zu Ende gegangen. Die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamat haben deshalb in ihrer Moschee in Bonau das Id-ul Fitr Fest begangen, auch bekannt als Bayram oder Zuckerfest, um das Ende des Fastenmonats zu feiern.