Die Wasserqualität im Bodensee – Fragen und Antworten

Bodensee-Sommer Wer Bodenseewasser trinkt, braucht keine Schmerzmittel zu schlucken: Stimmt dieses geflügelte Wort – und wie gefährlich sind die Mikroverunreinigungen im See? Antiepileptika, Röntgenkontrastmittel, Pestizide und Industrie-Chemikalien: Über die Zuflüsse gelangt ein Cocktail aus den verschiedensten Substanzen in den Bodensee. Muss sich Sorgen machen, wer Wasser aus dem Schwäbischen Meer trinkt? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Markus Schoch 23.08.2021, 05.00 Uhr

Im Bodenseewasser finden sich Spuren von Medikamenten, Pestiziden aus der Landwirtschaft und Industrie-Chemikalien. Bild: Angela Rohde / Eyeem / EyeEm

Rund eine Million Schweizer trinken Wasser, das übermässig mit Chlorothalonil verunreinigt ist. Das Fungizid ist möglicherweise krebserregend. Sind davon auch Menschen betroffen, aus deren Leitungen Bodenseewasser fliesst?

Nein. Im Bodensee ist das Pflanzenschutzmittel kein Problem. Im Arboner Leitungswasser beispielsweise ist es analytisch nicht einmal nachweisbar.

Und wie sieht es mit anderen Pestiziden, Arzneimitteln, Hormonen, Kosmetika und weiteren sogenannten Mikroverunreinigungen aus?

Die Konzentrationen all dieser Substanzen im Bodensee sind sehr gering, hatte bereits vor über zehn Jahren die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) festgestellt. Die 1959 gegründete Organisation, deren Mitglieder die Anrainerstaaten am See und das Fürstentum Liechtenstein sind, liess damals rund 600 Einzelstoffe analysieren. An den damaligen Ergebnissen hat sich bis heute nichts Wesentliches geändert. «Nationale und internationale Grenzwerte, EU-Umweltqualitätsnormen und weitere Qualitätskriterien werden im Freiwasser weitestgehend eingehalten», schreibt die IGKB in einem aktuellen Positionspapier zum Thema Spurenstoffe. Um beispielsweise die Wirkstoffmenge einer Schmerztablette mit 400 Milligramm Ibuprofen zu sich zu nehmen, müsste man 40 Millionen Liter auf einmal trinken, rechnet die Bodensee-Wasserversorgung mit Sitz im deutschen Sipplingen vor. Sie beliefert rund 4 Millionen Menschen in rund 320 Städten und Gemeinden und ist damit das bei weitem grösste Wasserwerk am See. Insgesamt beziehen rund 5 Millionen Personen Wasser aus dem Schwäbischen Meer.

Finden sich die Mikroverunreinigungen auch im Trinkwasser?

Durch die Aufbereitung werden die meisten Spurenstoffe fast vollständig entfernt. Im Trinkwasser der Bodensee-Wasserversorgung sind neben den iodhaltigen Röntgenkontrastmitteln Amidotrizoesäure, Iomeprol und Iopamidol nur noch das Antidiabetikum Metformin nachweisbar, nicht jedoch hormonell wirksame Substanzen.

Sind diese Rückstände problematisch?

Nein, sagen die Wasserversorger und staatlichen Kontrollbehörden. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise vor, die auf eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch anthropogene organische Spurenstoffe im Trinkwasser hindeuten, schreibt die Bodensee-Wasserversorgung. Keinen Grund zur Sorge sieht auch die Internationale Gewässerschutzkommission. Sie sagt: Das aus dem See gewonnene Trinkwasser sei von hervorragender Qualität. Der Bodensee weise «insgesamt einen guten chemischen Zustand auf», hielt das zuständige Ministerium im Landtag von Baden-Württemberg in seiner Antwort auf eine Anfrage zum Thema vor drei Jahren fest. Für die Tiere im See bestehe ebenfalls keine Gefahr: «Wie sich gezeigt hat, sind im Bodensee keine negativen Auswirkungen dieser Stoffe auf die Gewässerorganismen zu erwarten», sagt die IGKB. Anders sieht es in einzelnen Zuflüssen aus, wo die Spurenstoff-Konzentrationen teilweise über dem kritischen Wert liegen. Das Problem dort ist aber erkannt.

Warum wollen Wasserversorger und die Politik alles daran setzen, die Mikroverunreinigungen im Bodensee zu eliminieren?

Einerseits wegen der Zuflüsse, wo die Belastung teilweise gross ist. Andererseits möchten sie kein Risiko eingehen. «Unser Wissen über die genauen Wirkungsmechanismen ist begrenzt, und über das Verhalten dieser Substanzen in der Umwelt liegen nur bedingt ausreichende Daten und gesicherte Erkenntnisse vor», schreibt die Bodensee-Wasserversorgung. Daher bestehe entsprechender Handlungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf die human- und ökotoxikologische Bewertung. Die Herausforderung ist gross: Über 3000 chemische Substanzen werden heute als Wirkstoffe in Arzneimitteln für die Humanmedizin verwendet.

In welche Richtung gehen die Befürchtungen?

Mikroverunreinigungen können bereits in sehr tiefen Konzentrationen nachteilige Effekte auf empfindliche Wasserlebewesen ausüben, sagt das Bundesamt für Umwelt: Sie beeinflussen beispielsweise Wachstum und Fortpflanzung von Fischen oder Amphibien, schädigen das Nervensystem von Wasserlebewesen oder hemmen die Fotosynthese von Algen. Ob ein Stoff zu Problemen im Gewässer führt, hängt einerseits von seinen physikalisch-chemischen sowie ökotoxikologischen Eigenschaften ab, andererseits von seiner Konzentration im Gewässer. Im Bodensee sind diese negativen Auswirkungen bis jetzt nicht zu beobachten, zumindest nicht bei Fischen. Hinweise auf Medikamenten- oder Hormoneinflüsse liegen nicht vor. Zu diesem Schluss kam das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg Anfang 2018 nach Durchsicht der einschlägigen Forschungsergebnisse.

Wie gelangen all diese Spurenstoffe überhaupt in den See?

Teilweise über die Kanalisation, wenn jemand beispielsweise Medikamente im WC entsorgt oder über den Urin ausscheidet. In der Abwasserreinigungsanlage werden viele dieser Substanzen nicht oder nur teilweise biologisch abgebaut oder an den Klärschlamm gebunden. Sie gelangen mit dem gereinigten Abwasser in Bäche oder Flüsse und am Schluss unter Umständen in den Bodensee. Daneben gibt es diffusen Eintrag beispielsweise von Pestiziden, die vom Regen ausgewaschen werden und oberflächlich in ein Gewässer abfliessen.

Wäre es nicht möglich, in den Abwasserreinigungsanlagen zusätzliche Filter einzubauen, um die Mikroverunreinigungen zurückzuhalten?

Doch, und verschiedene Kläranlagen wie diejenige in Steinach oder Altenrhein sind bereits nachgerüstet worden. Die Verfahren der Wahl sind derzeit Ozonung und die Verwendung von Pulveraktivkohle. Der Bund schreibt bis spätestens Ende 2035 den Einbau einer vierten Reinigungsstufe vor, wenn eine ARA eine gewisse Grösse hat oder an einem stark belasteten Gewässer liegt. Diese Kriterien erfüllen 100 der 740 Abwasserreinigungsanlagen in der Schweiz, im Thurgau beispielsweise sind es vier.

Warum diskutiert das Parlament in Bern eine Verschärfung der Vorschriften?

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates ist der Meinung, dass es schneller gehen muss und alle Abwasserreinigungsanlagen Mikroverunreinigungen herausfiltern sollten. Nur so bekomme man das Problem in absehbarer Zeit in den Griff. Die grosse Kammer unterstützt den Vorstoss, der Ständerat ist im Juni auf die Linie des Bundesrates eingeschwenkt. Dieser will nur diejenigen Kläranlagen in die Pflicht nehmen, deren gereinigtes Abwasser dazu führt, dass die Grenzwerte problematischer Stoffe in Bächen oder Flüssen überschritten werden. Bereits beschlossen hat das Parlament in Bern, das Problem der Stickstoffeinträge aus den Abwasserreinigungsanlagen in die Gewässer rasch anzugehen und Massnahmen zu deren Reduktion zu treffen. Gefordert ist jetzt der Bundesrat.

Ist Mikroplastik im Bodensee ein Grund zur Sorge?

Nein. «Nach dem heutigen Stand des Wissens ist bei den aktuell geringen Konzentrationen von Mikroplastik im Bodensee von keiner relevanten Beeinträchtigung für aquatische Organismen auszugehen», schreibt die Internationale Gewässerschutzkommission in einem Faktenblatt zum Thema. Für Menschen sei das Gesundheitsrisiko vernachlässigbar. Ein regelmässiges Monitoring im Bodensee erachtet die Organisation deshalb als nicht notwendig.