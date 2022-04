Einst fast ausgerottet – jetzt tummeln sich Kormorane vor Arbon

Bodensee «In Mittel- und Nordeuropa gab es fast keine mehr»: Die Kormorane wurden beinahe komplett ausgerottet – jetzt tummeln sie sich auf der Kiesinsel vor Arbon Nicht nur Schaulustige bleiben bei der Aachmündung zwischen Arbon und Steinach stehen. Auf einer kleinen Insel tummeln sich zahlreiche Kormorane, schwarze Vögel mit einem teils gelben Schnabel. Dass man dem Schauspiel beiwohnen kann, ist jedoch alles andere als selbstverständlich. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.15 Uhr

Ein Kormoran auf einem Pfahl im Bodensee. Schiffspassagiere beobachten ihn. Bild: Imago

Viele Passanten bleiben stehen. Eine Fotografin zoomt mit der Kamera näher ran. Es ist Dienstagabend und die Rede ist von der Kiesinsel im Bodensee vor Arbon: Seit einigen Tagen bevölkern zahlreiche Vögel die kleine Aufschüttung bei der Aach-Mündung, allem voran Kormorane – knapp ein Meter grosse Tiere mit gelbem Schnabel, deren schwarzes Gefieder je nach Licht blau-grün glänzt.

Beinahe komplett ausgerottet

Erica Willi, frühere Präsidentin des Natur- und Vogelschutzes Meise. Bild: Andrea Stalder

Was viele nicht wissen: Die Kormorane wurden beinahe ausgerottet. Denn als Fischfresser waren sie unbeliebt, die Menschen fürchteten sie als Nahrungskonkurrenten. «Es gab in Mittel- und Nordeuropa fast keine mehr», sagt Erica Willi, die ehemalige Präsidentin des örtlichen Natur- und Vogelschutzes Meise, deren Nachfolge ungeklärt ist. Erst als die Kormorane Mitte letzten Jahrhunderts unter Schutz gestellt worden seien, habe sich der Bestand langsam erholt.

«Heute zählt man im Raum Arbon vierzig bis fünfzig Kormorane, rund um den Bodensee über 900.»

Die Zahl könne indes stark schwanken, da die Vögel mobil seien und den Fischschwärmen folgen würden.

Auf der Kiesinsel trocknen sie ihre Flügel

Laut Erica Willi ist die Kiesinsel bei Kormoranen sehr beliebt, weil sie dort ihre Flügel trocknen können.

«Sie sind imstande extrem tief zu tauchen, dürfen aber deswegen ihr Gefieder nicht zu stark einfetten, damit es nicht viel Luft enthält.»

So bekämen sie im Gegensatz zu andern Wasservögeln nasse Federn, die sie immer wieder in der «Sonnenanbeterstellung» trocknen lassen würden, indem sie beide Flügel ausbreiten.

Kormorane fliegen in einer Formation über den Bodensee. Bild: Imago

Gemäss Lehrbuch sind Kormorane Kolonienbrüter, Willi sagt, sie würden sich grosse Bäume suchen, auf denen dann viele Paare ihren Horst errichten würden. «Brüten in Kolonien ist die Strategie einiger Vogelarten mit dem Zweck, in der ‹Masse› besseren Schutz für sich und die Jungvögel zu finden.» Kormorane flögen ausserdem gern in Formationen, «entweder V-förmig oder in langen Reihen».

Umgeben von Schwänen, Möwen und Blässhühnern

In der nahen Arboner- und Steinacherbucht fühlen sich laut Willi Vögel allgemein wohl. So fänden Schwäne, Möwen oder Blässhühner gut Nahrung.

«Das zeigt uns immer wieder, wie kostbar dieses kleine Stück Schlickgebiet zwischen der Befestigungsmauer entlang von Hafen und Kastanienallee und der Steininsel ist.»

Der Ort sei überlebenswichtig als Überwinterungs- und Rastplatz und sollte unbedingt störungsfrei bleiben.

Michael Schaad, Mediensprecher der Schweizerischen Vogelwarte mit Sitz in Sempach, bestätigt diese Angaben. «Die Kiesinsel ist ein Ruheplatz für die Kormorane, sie finden dort Schutz vor Störungen durch Füchse, Hünde und Menschen.» Die nächstgelegenen Brutplätze seien bei Egnach und im Rheindelta.

Viele «Wintergäste» sind schon weitergezogen

Die meisten «Wintergäste» sind denn schon weggezogen, mehr oder weniger weit nach Norden, um ihre Brutgebiete in Tundren, Sumpfgebieten und Meeresufern aufzusuchen. Es handelt sich um Löffelenten, Gänsesäger oder Schwarzhalstaucher, sagt Erica Willi. «Auch hier gilt: Wer zuerst kommt, ergattert sich den besten Brutplatz.»

