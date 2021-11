Hunderte von «Taucherli» bevölkern das Arboner Seeufer

Bodensee «Das sind die ersten Wintergäste»: Hunderte von «Taucherli» bevölkern die Steinacher Bucht Spaziergänger bleiben regelmässig stehen ob des Spektakels. In Gruppen von mehreren Hundert Tieren tummeln sich Blässhühner vor Arbon auf dem See. Ein Experte der Vogelwarte Sempach sagt, wie man sich verhalten soll. Tanja von Arx 01.11.2021, 05.00 Uhr

Das Arboner Ufer ist gesäumt mit den kleinen, schwarzen Vögeln. Bild: Tanja von Arx

Zahlreiche Passanten bleiben stehen. Um das Schauspiel zu beobachten, das sich gerade am Arboner Ufer ereignet. Hunderte von Blässhühnern, umgangssprachlich «Taucherli» genannt, bevölkern dort nämlich den See – und das bereits seit Tagen.

«Es dürfte sich um die ersten Wintergäste handeln», sagt Livio Rey, Mediensprecher der Vogelwarte Sempach. Zwar sei das Blässhuhn auch hierzulande heimisch. Aber: «Zur Zeit kommen viele der Tiere aus dem Norden her zum Überwintern.»

Es wimmelt nur so von «Taucherli». Bild: Tanja von Arx

Ein möglicher Grund für die Ansammlung in Arbon sei das Nahrungsangebot. «Gibt es mehr zu fressen, dann verweilen die Blässhühner am fraglichen Ort.» Die «Taucherli» würden sich indes hauptsächlich von Wasserpflanzen ernähren. Ein weiterer Grund ist laut Rey, dass der Platz in der Schar den Vögeln Sicherheit vor Fressfeinden biete:

«Mehr Augen sehen mehr, und die Chancen sind kleiner, dass man selbst erwischt wird.»

Schliesslich handle es sich bei den kleinen schwarzen Vögeln um soziale Tiere, sagt Rey. «Sie halten sich gern in Gruppen auf.»

Nahaufnahme.

Bild: Barbara Scherer

Anzutreffen auch zwischen Romanshorn und Güttingen

Nicht nur Blässhühner, sondern auch zahlreiche andere Vogelarten überwintern gemäss Experten der Vogelwarte Sempach am Bodensee. Rey: «Es ist ein wichtiges Gebiet für Wasservögel.» Vor allem zwischen Romanshorn und Güttingen fänden diese Zuflucht während der kalten Jahreszeit, bevor sie wieder zum Brüten in den Norden fliegen würden. «Vermehrt anzutreffen sind die Vögel im Ermatinger Becken und in der Steinacher Bucht», so der Mediensprecher.

Wie sollen sich Spaziergänger verhalten? «Die Blässhühner sind recht zutraulich», sagt Mediensprecher Rey. Es sei sehr schön, die Vögel zu beobachten. Generell gelte aber:

«Man sollte sie in Ruhe lassen und nicht aufscheuchen.»