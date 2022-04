Badi Arbon wegen Einsturzgefahr abgesperrt - Sanierung steht aus

Boden unterspült Wegen Einsturzgefahr abgesperrt: Das Ufer der Arboner Badi ist eingebrochen – Sanierung lässt auf sich warten Am Samstag beginnt die Arboner Badesaison. Doch ein Teil des Schwimmbades ist wegen Erosion eingestürzt. Es ist nicht der erste Fall. Bereits 2018 brachen Teile der Arboner Seeuferpromenade weg. Doch ausser provisorischen Massnahmen haben die verantwortlichen Stellen bisher nichts unternommen. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 27.04.2022, 17.00 Uhr

Das Ufer der Arboner Badi ist durchlöchert. Sicherheitshalber ist der Zugang gesperrt. Ralph Ribi

Normalerweise freut man sich auf die Badesaison. Doch dieses Jahr blickt man ihr mit gemischten Gefühlen entgegen. In der Arboner Badi sind wegen Einsturzgefahr rund siebzig Meter abgesperrt: Über Jahre hat das Seewasser den Boden unterspült, erst entstanden Risse, dann Hohlräume. Für die Badegäste wäre es zu gefährlich sich auf dem Gelände zu bewegen, schreibt die Lokalzeitung «Felix».

Temporär mit Zement geflickt

Es ist nicht das erste Mal, dass Teile des Ufers einfach so wegbrechen. Im Frühling 2018 stürzten indes mehrere Bereiche entlang der Seeuferpromenade ein, unter anderem beim Fliegerdenkmal. Damals liessen die städtischen Verantwortlichen die Stellen provisorisch mit speziellem Zement flicken – weitergehende Massnahmen, vor allem eine grundlegende Lösung des Problems, blieben jedoch aus.

Markus Rosenberger, Leiter der Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften der Stadt Arbon. PD

Muss man sich nun Sorgen machen? Sprich ist zu erwarten, dass nun Stück für Stück des Arboner Ufers schlichtweg einstürzt? Auch künftig werden Wellenschlag und Temperaturschwankungen der Befestigung ja zusetzen. Auf Anfrage sagt Markus Rosenberger, Leiter der Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften der Stadt:

«Die Arboner Bevölkerung muss sich keine Sorgen machen.»

Die «Verarbeitung der Ufergestaltung» beim Schwimmbad und etwa beim Fliegerdenkmal seien «komplett verschieden» und könnten «nicht miteinander verglichen» werden.

Was macht die Stadt dagegen?

Auf die Frage, was die Stadt dagegen tue, erhält unsere Zeitung keine so genaue Antwort. Bereits vor vier Jahren hiess es nämlich, man würde mit dem Kanton eine Lösung suchen. Pauschal sagt Rosenberger auf verschiedentliche Nachfrage, darunter, ob unterdessen etwas passiert respektive wie weit man in der Angelegenheit sei, wie es im Falle der Badi aussehe, welche Sofortmassnahmen man treffen könne, inwiefern man die Sache mit dem Kanton angehe und ob man gleich eine Lösung für den gesamten Uferbereich suche:

«Der ganze öffentliche Uferzugang von der Schütti bis zum Hafen ist Teil der Masterplanung Seeufer.»

Diesbezüglich sei die Stadt in regem Austausch mit den kantonalen Ämtern und mit involvierten Planungsbüros. «Aufgrund der aktuellen Lage wird der Seezugang im Schwimmbad priorisiert behandelt werden müssen. Da das Seegewässer in der Hoheit des Kantons liegt, muss dieser Zugang zwingend mit den kantonalen Ämtern abgesprochen werden.» Und:

«Da vorerst diverse Abklärungen getroffen werden müssen, kann ich sowohl zu den Kosten als auch zum zeitlichen Horizont keine weiteren Angaben machen.»

