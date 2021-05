Blumenpracht Der neue Schlossherr von Hauptwil lässt seinen Garten mit über 40'000 Blumenzwiebeln bepflanzen Die Renovierung des Schlosses schreitet voran und bezieht nun auch die Umgebung mit ein. Für Gartenarchitektin Katharina Labovitch und die beteiligten Gartenbaubetriebe aus der Region eine aussergewöhnliche Herausforderung. Cyrill Rüegger 05.05.2021, 11.35 Uhr

Joas Lang und Marc Girard freuen sich, dass sie bei der Neugestaltung des barocken Schlossgartens mitarbeiten können. Bild: Cyrill Rüegger (Hauptwil, April 2021)

Die dreiteilige Gartenfläche mit Innenhof, Ostgarten und Parterre war seit der Erbauung des Schlosses in den 1660er-Jahren einem steten Wandel unterworfen. Die Erbauerfamilie von Gonzenbach hatte grossen Wert auf den repräsentativen Charakter gelegt. Daran möchte die neue Besitzerfamilie, von alten Stichen inspiriert, anknüpfen und die grosszügige barocke Gartenanlage von damals wieder erstehen lassen.

Sie soll an die Blütezeit von Schloss Hauptwil erinnern – kein einfaches Unterfangen, denn im Laufe der Jahrhunderte ging der barocke Garten verloren. Der Ziergarten durchlief viele verschiedene Nutzungen und wurde zum Beispiel zur Zeit der Haushaltsschule als Gemüsegarten genutzt. Der Ostgarten diente zuletzt als Schafweide. Die gegenwärtigen Gartenbauarbeiten rund um das Schloss Hauptwil kommen deshalb einer spannenden Zeitreise gleich.

Alter Stich zeigt Schloss in englischem Landschaftspark

Die Gestaltung der Gärten von Schloss Hauptwil wurde der Gartenarchitektin Katharina Labovitch aus London übertragen. Sie hat Gartenarchitektur in England studiert und zuletzt an der Gestaltung der St.James’s Gardens in London mitgewirkt. «Für mich ist das eine sehr schöne Herausforderung und auch eine Ehre, diese Gartenanlage in der Schweiz gestalten zu dürfen.»

«Bemerkenswert finde ich, wie engagiert und motivierend sich sowohl die Denkmalpflege als auch die Gemeinde Hauptwil-Gottshaus einbringen.»

Als sich Katharina Labovitch intensiv mit den Gärten auseinandersetzte, gab es einen ganz besonderen Fund, der die Gartenplanungen für Schloss Hauptwil Ende des 18. Jahrhunderts zeigt: «Ich bin auf einen einen alten Stich gestossen. Er zeigt Schloss Hauptwil, eingebettet in einen englischen Landschaftspark. Es darf vermutet werden, dass es sich hierbei um eine Planansicht handelt, denn der Park ist so nicht umgesetzt worden. Es zeigt aber die Bedeutung, die dem Schloss in dieser Zeit beigemessen wurde.»

Kolorierte Zeichnung des geplanten Kutschenhauses: So ähnlich dürfte das Eingangsportal in den ersten Jahrhunderten des Schlosses Hauptwil ausgesehen haben. Bild: PD

Orientierung an barocken Vorbildern

«Leider liegen uns keine originalen Zeichnungen aus der Barockzeit vor, so dass wir einen Garten erarbeitet haben, der sich am Barock orientiert», sagt Labovitch. Im klassischen Barockgarten um Schloss Hauptwil sollen die für eine solche Gartenanlage typischen Elemente Parterre, Boskett und Wald integriert werden. Das Parterre in unmittelbarer Nähe des Schlosses ist mit seiner terrassenartigen Gestaltung am schönsten geschmückt.

Mit Hilfe von ornamenthaft angelegten Flächen und Blumenrabatten, beschnittenen Buchsbäumen und Wasserspielen sollen feine Stickereien dargestellt werden. Boskett ist die Bezeichnung für den speziell und aufwendig ausgestalteten Niederwald- und Heckenbereich im Garten – parallel und spiegelsymmetrisch auf beiden Seiten der Hauptachse angelegt. Die Buche über dem neu errichteten Gartenhaus symbolisiert den Wald, sagt Labovitch und betont:

«Es ist eine der schönsten Buchen im Thurgau.»

Die ornamenthaften Flächen werden vom Hauptwiler Gartenpfleger Marc Girard angelegt, der mit grosser Freude am Werk ist: «Eine schöne Arbeit und ein Glücksfall, so eine Arbeit durchführen zu dürfen. Die Gelegenheit, einen solchen Garten aufzubauen, bekommt man nicht oft.» Girard wird dabei unter anderem von Joas Lang unterstützt, der dem schlosseigenen Unterhaltsteam angehört.

Über 40‘000 Blumenzwiebeln bepflanzt

Den Ostgarten, der zur Kirche hin ausgerichtet ist, hat das Gartenbauunternehmen Otto Keller aus Zihlschlacht mit Obstbäumen und über 40‘000 Blumenzwiebeln bepflanzt. Von der Evangelischen Kirchengemeinde Bischofszell-Hauptwil konnte ein Stück Land hinzugepachtet werden, sodass nun eine grosszügige Obstbaum- und Blumenwiese zwischen Friedhof und Pfarrhaus entsteht.

Marc Girard hofft, dass noch in diesem Jahr der Kräuter- und Gemüsegarten in barocker Form angelegt werden kann. Nächstes Jahr rechnet Katharina Labovitch mit der Gestaltung des Innenhofs:

«Es wird sicher 2022 werden, bis die Gärten in ihrer ganzen Pracht gezeigt werden können.»

In England sei es eine Tradition, dass schöne Gartenanlagen von Herrschaftshäusern ein- oder mehrmals im Jahr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden: «Das will auch die Besitzerfamilie von Schloss Hauptwil so halten. Ich hoffe, dass die Umsetzung gefallen wird.»