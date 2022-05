Festgottesdienst für Bruder Klaus in Sommeri

Sommeri Festgottesdienst für Bruder Klaus Vor 75 Jahren wurde Niklaus von Flüe heilig gesprochen. Am Sonntag wurde dies in der Katholischen Kirche Sommeri gebührend gefeiert. Urs Schnider 16.05.2022, 16.15 Uhr

Die Ehrengäste mit Louise Madlinger und Weihbischof Marian Eleganti in der Bildmitte. Bild: PD

«Ich habe die Allmacht Gottes gespürt, das werde ich nie vergessen.» Louise Madlinger (94) steht am Ende des Festgottesdienstes in der Katholischen Kirche Sommeri und beschreibt, wie sie als zwölf-jähriges Mädchen das «Wunder von Waldenburg» erlebte. Es sei etwa um 21 Uhr gewesen, als ihr Bruder ins Haus gerannt sei und gerufen habe: «Chömed, schnell, es isch e Hand am Himmel.» Zuerst habe die Hand wie jene eines Skeletts ausgesehen, dann sei sie weiss geworden. «Und nein, es war ganz sicher keine Wolke», sagte sie mit fester Stimme zu den Gottesdienstbesuchern.

Wunder von Waldenburg 1940 herrschte in der Schweiz die Angst vor einer unmittelbar bevorstehenden Invasion von Hitlers Wehrmächten. In diesen bedrohlichen Zeiten riefen viele den Landespatron Niklaus von Flüe an und ersuchten ihn um Schutz. Am Abend des 13. Mai erschien am wolkenlosen Himmel über dem Dorf Waldenburg eine riesige Hand. Viele Dorfbewohner und dort stationierte Soldaten wurden Zeugen dieser rund 20 Minuten dauernden Erscheinung und waren überzeugt: Das ist keine Laune der Natur, sondern die Hand des Landesvaters Bruder Klaus gewesen, der die Schweiz an diesem Tag vor einem Krieg bewahrt hat. (us)

Auch der emeritierte Weihbischof Marian Eleganti, Hauptzelebrant des Festgottesdienstes, sprach zuvor die «Hand» an. «Sie ist ein sehr gut bezeugtes Wunder», betonte Eleganti. In seiner Predigt verband er dann eine der vielen Visionen von Bruder Klaus mit dem Ostergeschehen. «Ich verehre Bruder Klaus sehr», so Bischof Marian.

Es sei aus seiner Sicht beklagenswert, dass dieser Nationalheilige in unserem Land zu wenig bekannt sei und angerufen werde. «Bitten wir den Heiligen Bruder Klaus, dass er schützend seine Hand über uns hält. Denn wir haben auch als Nation eine Berufung und Aufgabe.»

Prinz von Liechtenstein fehlte krankheitshalber

Zum Festgottesdienst geladen hatte die Schweizerische Bruder Klaus Gesellschaft genau am Jahrestag der Heiligsprechung am 15. Mai. Präsident Dominik Lauchenauer zeigte sich zufrieden mit dem Anlass mit rund 140 Personen beim Festgottesdienst. «Besonders freut mich, dass Besucher aus Deutschland und Österreich angereist sind», sagt Lauchenauer. Er habe sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Schade sei, dass Prinz Nikolaus von Liechtenstein, der als Ehrengast für den Festanlass zugesagt hatte, erkrankt war.

Der emeritierte Weihbischof Marian Eleganti beim Einzug in die katholische Kirche Sommeri. Bild: PD

Die anwesenden Besucher des Anlasses sowie die Ehrengäste zeigten sich beeindruckt und genossen den bewegenden Gottesdienst sowie das Mittagessen danach. So etwa Thomas Zehnder, Chef Zoll Nordost. Der Schweizer Zoll stehe auch für die Eidgenossenschaft und die Schweiz. «Wir vom Zoll leisten ebenfalls einen Beitrag für den Frieden.» Der Zoll schaue für einen Ausgleich, damit der Handel fair sei für die Wirtschaft und die Landwirtschaft. Und schmunzelnd fügt er an: «Wir können hier friedlich leben, weil wir die Unfriedlichen aus dem Verkehr ziehen.»

Aus dem Wallis reisten Marie-Claude und Pierre Gauye an. Die beiden übersetzten die Broschüre «Bruder Klaus» ins Französische, als sie im Pandemiejahr 2020 die Ferien «in der schönen Ostschweiz» verbrachten. «Wir spürten, Bruder Klaus war uns bei der Übersetzungsarbeit nahe», sagt Marie-Claude Gauye und sie bedankten sich fürs Vertrauen Lauchenauers. «Bruder Klaus hatte wohl auch hier seine Hand im Spiel, dass wir ihn kennenlernen durften», sagt Pierre Gauye und lacht.

«Ich gehe immer wieder ins Flüeli, um zu beten»

Urs Rupper aus Ettenhausen TG ist ein Nachfahre von Niklaus von Flüe. Bild: PD

An der Gedenkfeier nahm auch Urs Rupper aus Ettenhausen TG teil. Er ist ein Nachfahre von Niklaus von Flüe.

Ist man als Nachfahre eines Heiligen selber automatisch auch heilig?

Urs Rupper: (sagt lachend) Das wäre schön, wenn der Platz im Himmel so automatisch gesichert wäre.

Wie ist Ihre Beziehung zum Heiligen Bruder Klaus?

Meine Grossmutter war aus Obwalden und eine Nachfahrin von Bruder Klaus. Meine Beziehung zu ihm ist auf alle Fälle speziell, nicht nur weil er unser Landespatron ist, auch von der Geschichte her mit dem Stanser Verkommnis. Es ist der Boden, auf dem alles gewachsen ist. Ich gehe immer wieder ins Flüeli, um zu beten. Gerade auch jetzt mit dem Ukrainekrieg, damit Bruder Klaus einschreitet und Friedensstifter sein kann. Es hat sich ja immer wieder gezeigt, dass er das tut. Etwa 1955, als Konrad Adenauer in Moskau über die Befreiung der russischen Kriegsgefangenen verhandelte. Er entsandte damals eine Gebetsdelegation ins Flüeli, die für die Befreiung betete.

Was zieht Sie immer wieder ins Flüeli?

Es hat einfach diese unglaubliche Ausstrahlung. Speziell war für mich sicher, als ich 2003 den Jakobsweg ablief. Das Flüeli ist ja auch eine Station. Da habe ich natürlich im Ranft übernachtet.

Riefen Sie Bruder Klaus auch an bei Ihren Einsätzen fürs Katastrophenhilfskorps?

Ja, natürlich. Ich war Angehöriger des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe und habe an über 20 Einsätzen teilgenommen und Hilfe geleistet.

Welches war der eindrücklichste dieser Einsätze?

Ich habe für alle Einsätze um seinen Schutz gebetet. Intensiv in Erinnerung wird mir aber der Einsatz von 2004 in Indonesien bei der Tsunami-Katastrophe bleiben. Wir hatten unser Materiallager gleich neben einem Massengrab. Wir arbeiteten für die Überlebenden, aber ich konnte so mit meinen Gebeten auch etwas für Tote machen.