Blasmusik Premiere der Mostindien Polka Die Blaskapelle Thurgados führte nach zwei Jahren Unterbruch den Blaskapellen-Sonntag in der Rietzelghalle Neukirch wieder durch. Trudi Krieg 13.03.2022, 17.00 Uhr

Blaskapellen-Sonntag in der Rietzelghalle Neukirch-Egnach. Bild: Trudi Krieg

«Es macht Spass und Freude, wieder einmal vor der voll besetzten Rietzelghalle den Blaskapellensonntag durchzuführen zu können», sagte Ok Präsident Adi Michel mit Blick in die erwartungsfrohen Gesichter. Nach nur zwei Sitzungen sei alles geregelt gewesen: «Wir sind ein eingespieltes Team.» Die Gastkapellen wären vor zwei und vor einem Jahr schon gekommen und nun waren die beiden Top-Formationen da.

Mit der Morgentau Polka eröffnete die Freudenberger Blaskapelle aus der Region Merenschwand im Aargau den Reigen an Böhmisch Mährischen Weisen, Egerländer Träume und das Schnick Schnack Solo mit zwei Klarinetten, angefeuert vom Applaus des Publikums. Er komme zwar ursprünglich aus dem Spreewald aber die Musik sei eine verbindende Ausdrucksweise jenseits von Sprache und Dialekt, sagte der Kapellnik Christopher Matzk.

Daniel Weibel moderierte den Auftritt der Chisetaler Blaskapelle unter der Leitung von Kapellnik Florian Krenger. Von der Tracht bis zum Zusammenspiel der Instrumente sass alles perfekt und bot trotzdem viel Überraschendes: einen Marsch der Berner Musikanten, Klarinettensolo im Polka/Swing Stil, einen Zigeunermarsch in dem man förmlich wilde Horden durch Ungarns Steppen reiten hörte und dann wieder gemütliche Weisen.

Mitglieder der Blaskapelle Thurgados organisierten die Vorbereitungen, die Festwirtschaft, das Sponsoring, den Wettbewerb und hatten schliesslich am Mittag noch den eigenen Auftritt unter der Leitung von Yvonne Kohler. Mit Reto Kohler der durch das Programm führte sang sie «Ja so sind wir» und riss damit – natürlich unter musikalischer Begleitung – gleich das Publikum mit. Die Mostindien Polka von Very Rickenbach wurde erstmals aufgeführt nebst bekannten Melodien. Als Dankeschön und Auf Wiedersehen mischten sich die Bläser auch unter das Publikum.