BITTSCHRIFT «Die Suche nach einer befriedigenden Lösung blieb erfolglos»: Trotz Petition mit 5000 Unterschriften – der Stadtrat bewilligt den Abbruch der Arboner «Wunderbar» Man versuchte zwischen den Inhabern und der Betreiberin zu vermitteln. Dachte über einen Kauf nach. Sogar eine Verschiebung des Gebäudes. Jetzt ist sich der Stadtrat sicher, keine andere Lösung präsentieren zu können. Tanja von Arx 25.02.2021, 18.00 Uhr

Fahren auf dem «Wunderbar»-Areal bald schon Bagger auf? Bild: Reto Martin

Es läuft nicht so, wie viele es sich wünschen. Und zwar in Zusammenhang mit dem Erhalt des Hotels und Restaurants Wunderbar am Arboner Quai. Im Januar vergangenen Jahres überreichten Petitionäre dem Stadtrat eine Bittschrift mit ungefähr 5000 Unterschriften, um ihn anzuhalten, sowohl das Gesuch für einen Abbruch als auch dasjenige für den Bau eines Gastrobetriebes im nahegelegenen Saurer-Museum von Seiten der ZIK Immo AG abzulehnen. Besagter Gastrobetrieb sei kein angemessener Ersatz, so der Wortlaut. Nicht zuletzt deshalb, weil eine Aussengastronomie aus zonenrechtlichen Gründen nicht möglich sei. Die Unterzeichnenden fordern, dass die «Wunderbar» für mindestens zwei Jahre weiterbetrieben werde und dass man abkläre, ob Alternativen bestünden.

Der Stadtrat begründet lange

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Bild: Andrea Stalder

Wie der Stadtrat gestern mitteilt, hat er dennoch den Abbruch der «Wunderbar» an seiner letzten Sitzung bewilligt. Den Schritt begründet er nach mehreren Richtungen, was er auch in seiner Antwort an die Petitionäre kommuniziert. Auf Anfrage sagt Stadtpräsident Dominik Diezi:

«Wir haben uns intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, da es sich um einen wichtigen Ort am See handelt.»

Der Stadtrat verweist denn in der Medienmitteilung zuallererst darauf, dass im letzten Jahr «zahlreiche vermittelnde Gespräche» zwischen der ZIK Immo AG und «Wunderbar»-Betreiberin Simone Siegmann stattgefunden hätten. «Jedoch blieb die gemeinsame Suche nach einer allseits befriedigenden Lösung erfolglos.» Das fünfköpfige Gremium verweist des Weiteren auf Abklärungen über eine mögliche Verschiebung des Gebäudes, die sich auf mehrere Millionen Franken beliefe. «Die involvierten Parteien waren sich weitgehend einig darüber, dass sich unter diesen Umständen kaum ein Investor fände, der bereit wäre, das Lokal zu übernehmen.» Sogar einen Erwerb des Hauses mit Umschwung durch die Stadt hat man angedacht. Aber: «In seiner sehr einfachen Bauart erfüllt das Gebäude die geltenden energetischen Anforderungen nicht.» Eine Sanierung wäre aufwendig. «Aus Kostengründen erscheint dies nicht als realistisches Szenario.» Abschliessend verweist der Stadtrat darauf, dass die «Wunderbar» nicht im Schutzplan enthalten sei, der seit 2020 in Kraft ist. Der Schutzplan wurde seit 2012 mehrfach überarbeitet und lag öffentlich auf, das Stimmvolk genehmigte ihn 2014.

«Wir hatten keine andere Wahl»

Diezi resümiert: «Rechtlich gesehen hatten wir keine andere Wahl.» Auch wenn einem die Angelegenheit so nicht gefalle.

«Wir hätten gerne eine Einigung zwischen den Parteien erzielt.»

Betreffend die Einwände der Petitiönäre zur Zonenplanung heisst es denn, die seeseitig an Museum und «Wunderbar» angrenzende Parzelle würde im Zuge der laufenden Ortsplanungsrevision für eine Umzonung zur Touristik- und Freizeitzone vorgeschlagen. «Darin wären künftig auch gastronomische und gewerbliche Nutzungen zulässig.»

Der Stadtrat hält weitergehend fest, dass das Angebot an gastronomischen Nutzungen im Rahmen einer Masterplanung für das gesamte Seeufer erhalten und ausgebaut werden solle. Insbesondere an der prominenten Lage, an der sich die «Wunderbar» befindet. Bereits im Vorfeld sollen befristete gastronomische Zwischennutzungen möglich sein.

Der Rechtsstreit ist hängig

Es stellt sich aber noch eine ganz andere Frage. Zwischen der ZIK Immo AG und «Wunderbar»-Betreiberin Siegmann läuft ein erbitterter Rechtsstreit (TZ vom 13. Februar). Kann das beliebte Restaurant denn einfach so abgebrochen werden? Diezi geht davon aus, dass der stadträtliche Entscheid unter den gegebenen Umständen angefochten und ans kantonale Departement für Bau und Umwelt weitergezogen wird.