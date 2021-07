Digitale Kontrolle über jedes einzelne Fass

Im Fasslager der Destillerie Macardo liegt jedes einzelne Fass auf einer Waage. Nebst dem Gewicht ermitteln Sensoren auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit unter dem Fass. All diese Daten werden in regelmässigen Intervallen per Bluetooth an einen Computer geschickt und in einer Datenbank gespeichert. Dadurch können die Mitarbeiter der Destillerie die Entwicklung ihrer Fässer genau überwachen. «Es geht darum, festzustellen, wo sich die Fässer im Lager wie entwickeln», erklärt Andy Bössow. «Nebst der Charakteristika des Fasses beeinflussen das Mikroklima, die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit die Reifung enorm.» Dank der neuen Messtechnik sei es nun möglich, festzustellen, wie sich die Destillate in den unterschiedlichen Bereichen des Fasslagers entwickelten. Durch entsprechendes Austauschen der Lagerpositionen der Fässer kann so erreicht werden, dass die Destillate-Qualitäten desselben Jahrgangs weniger stark variieren als bei einer herkömmlichen Fasslagerung. Jedes Fass verliert im Laufe durch Oxidation und Verdunstung auch etwa zwei Prozent des Destillats, den sogenannten «Angel's Share», auf Deutsch «Schluck der Engel». Zudem bleibt ein Teil des Alkohols in den Fasswänden zurück, der sogenannte «Devil's Cut». Dank der exakten Gewichtsmessungen kann dieser nun auch Protokolliert werden, was der Destillerie auch mit der entsprechender Reduktion der Alkoholsteuern zugutekommt.