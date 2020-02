Bischofszells Stadtpräsident nach Massenkündigungen bei Baufirma Marty: «Ich war persönlich am Firmensitz, habe jedoch niemanden angetroffen»

Ausser der Marty AG, deren Zukunft nach der Kündigung von 60 Mitarbeitern in den Sternen steht, sind in Bischofszell im Moment noch zwei weitere Unternehmen der Baubranche angesiedelt: die im Tief- und Strassenbau tätige Firma «bürgibaut» und die Bruno Jung GmbH, die sich auf Renovationen sowie Neu- und Umbauten spezialisiert hat. In der Rosenstadt hatten in früheren Jahren auch noch andere Bauunternehmen eine Niederlassung, nämlich die Firmen Koch-Heer & Gantenbein, Dörig und Stutz. Die nun in die Schlagzeilen geratene Marty AG ist ein typisches KMU und gehört in Bischofszell zu den mittelgrossen Betrieben. (st)