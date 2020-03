Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche auf 2021 verschoben Das OK der grössten Schweizer Rosenschau hat sich angesichts der sich verschärfenden Corona-Krise für diesen Schritt entschieden. Georg Stelzner 20.03.2020, 17.45 Uhr

Bernhard Bischof, OK-Präsident der Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche, im Barocken Rosengarten. Bild: Georg Stelzner

Das OK der Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche wartete die ursprüngliche Deadline am 30. März gar nicht mehr ab. Der Entscheid, die grösste Veranstaltung in Bischofszell heuer nicht durchzuführen, wurde angesichts der sich verschärfenden Corona-Krise bereits diese Woche getroffen. Und zwar einstimmig.

Gleiches Programm im nächsten Jahr

«Wir sagen sie nicht ab, sondern verschieben die 19. Auflage auf das Jahr 2021», erklärt Bernhard Bischof. Eine euphemistische Umschreibung eines bedauerlichen Beschlusses sei das nicht, betont der OK-Präsident, «denn das Programm wird ja eins zu eins übernommen und im nächsten Jahr präsentiert».

Er habe die Entwicklung aufmerksam verfolgt. Als die Massnahmen laufend verschärft werden mussten, sei seine Hoffnung sukzessive geschwunden, räumt Bischof ein. So etwas Gravierendes sei nicht in wenigen Wochen zu überwinden.

Das Risiko wäre zu gross gewesen

Er habe sich in den vergangenen Jahren über diverse Szenarien Gedanken gemacht, ein solches Ereignis sei aber nie ein Thema gewesen. Für Bischof ist jetzt der richtige Moment, um die Reissleine zu ziehen: Der Druckauftrag für die Flyer sei unmittelbar bevorgestanden, die Gartenbauer hätten die Rosen bestellen und die Gastronomen ihr Personal rekrutieren müssen.

Für das OK habe sich somit die Frage gestellt: Übung abbrechen oder weitermachen und das Risiko eingehen, die Veranstaltung am Ende dann doch nicht durchführen zu können. In einem solchen Fall hätte ein finanzielles Desaster gedroht, das sogar den Fortbestand der Rosen- und Kulturwoche hätte gefährden können.

Inzwischen seien alle Aussteller und auftretenden Künstler und Musiker verständigt worden. «Alle haben grosses Verständnis gezeigt», sagt Bischof. Eine Versicherung sei nicht abgeschlossen worden, aber Schadenersatzforderungen seien auch nicht zu befürchten.

Sukkurs durch den Stadtpräsidenten

Stadtpräsident Thomas Weingart steht uneingeschränkt hinter dem Organisationskomitee. «Dieser Entscheid war alternativlos.» Für Spekulationen, dass sich die Lage bis Ende Juni zum Bessern wenden könnte, hätte niemand Verständnis, ist Weingart überzeugt. Man dürfe auch nicht vergessen, dass viele Besucher den Risikogruppen angehören.

Bernhard Bischof glaubt nicht, dass die Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche als solche nun Schaden nehmen wird. «Jetzt freuen wir uns einfach auf nächstes Jahr, denn dann wird es einen grossen Nachholbedarf geben.»