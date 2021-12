Frances und Bernhard Bischof sind Bischofszeller Ehrenbürger

BISCHOFSZELL Frances und Bernhard Bischof erhalten für ihre Verdienste das Ehrenbürgerrecht Die Stadt Bischofszell dankt dem Ehepaar damit für sein langjähriges, unermüdliches Engagement zugunsten der Öffentlichkeit. Die Auszeichnung ist erstmals seit 2006 wieder verliehen worden. Georg Stelzner 02.12.2021, 16.45 Uhr

Bernhard und Frances Bischof geniessen den Applaus der Versammlungsbesucher. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 30. November 2021)

Man komme nun zum «schönsten Teil», sagte Stadtpräsident Thomas Weingart, als er gegen Ende der Gemeindeversammlung das neunte Traktandum ankündigte. Es war in der Tat ein besonderer Moment, ist die Stadt Bischofszell bei der Ehrung von Einwohnern doch eher zurückhaltend.

Erst 13 Personen, ausschliesslich Männer, durften sich seit 1916 über das Ehrenbürgerrecht freuen. Am Dienstagabend dann gleich eine doppelte Premiere: Erstmals wurde diese Auszeichnung einem Paar verliehen und erstmals auch an eine Frau.

Nachhaltige Wirkung in der Stadt

Eine Überraschung war der Entscheid des Stadtrats, Frances und Bernhard Bischof das Ehrenbürgerrecht zu verleihen, freilich nicht. Die beiden haben in Bischofszell Spuren hinterlassen wie nur wenige andere. Bernhard Bischof initiierte die Rosen- und Kulturwoche, die den Bekanntheitsgrad Bischofszells im In- und Ausland markant erhöhte.

Er rief die Nachtwächterzunft ins Leben und bescherte der Stadt damit eine weitere touristische Attraktion. Frances Bischof engagierte sich als Stadträtin und setzt sich weiterhin für Bischofszell ein, sei es als Präsidentin der Bibliothek oder als Stadtführerin.

Dankesworte für Momente der Freude

Der Stadtpräsident geizte nicht mit Komplimenten und wertschätzenden Äusserungen, denen das Ehepaar, auf einem roten Sofa sitzend, sichtlich gerührt lauschte. Weingart hob das aufopfernde Engagement des Ehepaars hervor, dessen Ziel es immer sei, Bischofszell zum Blühen zu bringen. Weingart sagte:

«Ihr habt uns viele Momente der Freude und des Glücks geschenkt.»

Er überreichte Frances und Bernhard Bischof je einen kleinen Bischofsstab, aus Nussbaumholz hergestellt vom einheimischen Drechsler Manfred Kreis.

Bernhard Bischof, der neue Ehrenbürger, bekommt von Stadtpräsident Thomas Weingart einen Bischofsstab aus einheimischem Holz. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 30. November 2021)

Eine Ehrung wurde auch Doris Gremminger, der im Frühjahr zurückgetretenen Präsidentin der Spitex Oberthurgau, für ihren jahrzehntelangen Einsatz für Mitmenschen zuteil. Mit Blumen verabschiedet wurde Nadja Achermann, die aus Bischofszell wegzieht und deshalb aus dem Wahlbüro ausscheidet.

Weiterhin hoher Investitionsbedarf

Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts überstrahlte naturgemäss die anderen Traktanden, zu deren Behandlung sich 107 Stimmberechtigte in der Bitzihalle eingefunden hatten. Anlass zu Freudensprüngen bot der Voranschlag für das Jahr 2022 denn auch nicht. Einmal mehr musste Thomas Weingart an einer Gemeindeversammlung bittere Pillen verteilen. Das auf einem unveränderten Steuerfuss von 70 Prozent basierende Budget rechnet mit einem Verlust von 659’704 Franken, was rund sechs Steuerprozenten entspricht.

Während die Entwicklung bei der öffentlichen Sozialhilfe erfreulich sei und der Steuerertrag steigende Tendenz erkennen lasse, müsse bei der Pflegefinanzierung von einer weiteren Kostenzunahme ausgegangen werden, führte Weingart aus. Schwer ins Gewicht fallen wird nach den Worten des Stadtpräsidenten weiterhin der Investitionsbedarf in diversen Bereichen der städtischen Infrastruktur.

Diskussionslose Zustimmung zum Budget

Bischofszell habe einen hohen Steuerfuss und eine vergleichsweise bescheidene Steuerkraft, konstatierte der Stadtpräsident. Es gebe aber auch Lichtblicke. Weingart gab zu bedenken, dass Bischofszell zu jenen 35 Thurgauer Gemeinden gehöre, die alle Richtwerte einhalten können. Er fasste die Lage so zusammen:

«Wir leben auf kleinem Fuss, stehen aber mit beiden Beinen auf dem Boden.»

Weingart bekannte sich zu einer vernünftigen, verantwortungsvollen Finanzpolitik und versicherte, dass der Stadtrat nicht übermütig werde.

Mit diesen Erklärungen vermochte Weingart die Versammlungsteilnehmer zu überzeugen. Sie genehmigten den Steuerfuss sowie das Budget 2022 mit Nettoinvestitionen von 2,79 Millionen Franken diskussionslos und ohne Gegenstimmen. Mit dem gleichen Votum erfolgte die Genehmigung des Budgets 2022 für den «Bürgerhof», das städtische Alters- und Pflegeheim. Hier wird ein Verlust von 53’000 Franken erwartet.

Alle Anträge des Stadtrats genehmigt Den Verkauf der Liegenschaft Amriswilerstrasse 17 an die Firma Marina Immobilien GmbH in Zihlschlacht zum Preis von 830’000 Franken genehmigte die Gemeindeversammlung mit nur einer Gegenstimme. Vier anderen Anträgen des Stadtrates erwuchs gar keine Opposition. Die anwesenden Stimmberechtigten sagten einhellig Ja zur Änderung der Statuten der Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell, hiessen das Reglement über die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission und das Reglement über das Landkreditkonto gut und erklärten sich mit dem revidierten Feuerschutzreglement einverstanden. Vier Einbürgerungsgesuchen, gestellt von nordmazedonischen, bosnisch-herzegowinischen, kosovarischen und deutschen Staatsangehörigen, wurde mit jeweils wenigen Gegenstimmen stattgegeben. (st)