BISCHOFSZELL «Wir haben die Pandemie bis jetzt gut gemeistert» Corinna Pasche-Strasser bewirbt sich um eine zweite Amtszeit als Präsidentin der Volksschulgemeinde Bischofszell. Die 46-Jährige ist die einzige offizielle Kandidatin. Wahltag ist der 7. März. Georg Stelzner 12.02.2021, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Corinna Pasche-Strasser, seit 2017 Präsidentin der Volksschulgemeinde Bischofszell, in ihrem Büro. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, 9. Februar 2021)

Die Coronapandemie beherrscht seit einem Jahr unser Denken und Handeln. Hat diese Krise auch Ihre Entscheidung zur erneuten Kandidatur beeinflusst?

Corinna Pasche-Strasser: Nein. Es wäre in meinen Augen nicht richtig, alle Entscheide von dieser Pandemie abhängig zu machen. Die Aufgaben dieses Amtes sind spannend und vor allem sind sie zum Wohle unserer Kinder und unserer Gesellschaft, was es einzigartig macht.

Sie könnten es sich leicht machen und von einer neuerlichen Kandidatur Abstand nehmen. Sie treten trotz der zu erwartenden Schwierigkeiten wieder an. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Mich wegen möglicher Schwierigkeiten nicht mehr zur Verfügung zu stellen, ist für mich keine Option. Bildung ist das höchste Gut, das wir unseren Kindern mit auf ihren Lebensweg geben können. Ich selbst habe nie aufgehört zu lernen. Nach wie vor freue ich mich über neues erworbenes Wissen und finde es spannend, dieses anzuwenden. Die Kinder sollen darin bestärkt werden, an sich und ihre Fähigkeiten zu glauben. Herausforderungen werden immer auf uns zukommen. Wichtig ist, dass wir uns diesen stellen und nach gangbaren Lösungen suchen. Unsere Konzentration muss auf dem Positiven liegen. Vermeiden wir es, in den Sog der Abwärtsspirale zu geraten.

«Unsere Kinder und Jugendlichen waren im letzten Jahr sehr gefordert.»

Wie erleben Sie die Mitglieder der Schulbehörde, die Lehrpersonen und die Schüler in Situationen, die noch vor kurzem kaum vorstellbar waren?

Ich kann mich auf die Schulbehörde sowie die Mitarbeitenden der Schule zu 100 Prozent verlassen. Wir haben bereits im Februar 2020 einen Führungsstab ins Leben gerufen. In diesem Gremium haben wir alle Entscheide rund um das Thema Corona kontrovers diskutiert und entschieden. Punktuell haben wir auch Dr. med. Susanne Scheiwiler-Noser hinzugezogen. Uns war wichtig, auch eine Fachperson im Führungsstab zu haben. Unsere Kinder und Jugendlichen waren im letzten Jahr sehr gefordert. Sie haben die ungewohnte Situation aber gut gemeistert. Sie müssen sich zu «lebensfähigen» Menschen entwickeln, eine Identität aufbauen. Diese Identitätsfindung findet nicht nur in der Familie, sondern auch ausserhalb der Familie statt. Diese Möglichkeit wird den Jugendlichen jetzt erschwert.

Während des ersten Lockdowns fiel der Präsenzunterricht zeitweise aus. Nicht alle Schüler sind damit gleich gut fertiggeworden. Sehen Sie Möglichkeiten, die entstandenen Defizite zu kompensieren?

Während des Lockdowns im vergangenen Jahr war es uns möglich, kleine Schülergruppen von maximal fünf Personen ins Schulhaus einzuladen. Den Lehrpersonen war es freigestellt, diese Ausnahme zu nutzen und nach Bedarf einige Schülerinnen und Schüler ins Schulhaus zu holen. So versuchten wir, möglichen Defiziten vorzubeugen und punktuell zu unterstützen.

«In einer Krisensituation ist eine einheitliche Kommunikation wichtig.»

War man in der Volksschulgemeinde Bischofszell auf die Bewältigung einer solchen Pandemie gut vorbereitet?

Wie erwähnt, hat die Volksschulgemeinde Bischofszell bereits im Februar 2020 einen Führungsstab ins Leben gerufen. Insbesondere zu Beginn dieser Pandemie waren wir sehr dankbar, jemanden mit Fachwissen im Führungsstab zu haben. Zudem hat sich während des Lockdowns die Schulführung wöchentlich ausgetauscht. In einer Krisensituation ist eine einheitliche Kommunikation wichtig. Insbesondere in einer so umfangreichen, dezentralen Volksschulgemeinde wie die der VSG Bischofszell war dies eine Herausforderung. Bevor wir im Mai wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren konnten, hatten die Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an den Führungsstab zu stellen. Die Kooperation und der Austausch mit den politischen Gemeinden waren sehr gut. Für diese unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen bin ich sehr dankbar. Insgesamt haben wir die Pandemie bis jetzt recht gut gemeistert.

Das letzte Jahr der laufenden Amtsperiode steht völlig im Zeichen der Coronapandemie. Hat die Schulbehörde da überhaupt noch Zeit, Kraft und Elan, um sich anderer Aufgaben anzunehmen?

Es ist mir sehr wichtig, den Fokus nicht nur auf diese Pandemie zu legen. Im Bereich der Pädagogik ist die Einführung des Lehrplans Volksschule TG noch nicht abgeschlossen. Mit dem neuen weiterführenden Projekt «Beurteilung» haben wir bereits begonnen. Die Coronapandemie hat gezeigt, wie hilfreich eine gut funktionierende ICT ist. Die iPads eröffnen den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern neue Möglichkeiten. Im Bereich Schulraumentwicklung stehen grosse Projekte an, die es zu realisieren gilt. Für das Projekt «Frühe Förderung» haben die politischen Gemeinden zusammen mit der VSG Bischofszell eine gemeinsame Steuerungsgruppe gebildet.

«An allen Schulstandorten haben wir das WLAN ausgebaut.»

Was waren die wichtigsten Projekte, welche in der laufenden Amtsdauer realisiert werden konnten?

Im Bereich Pädagogik lag der Schwerpunkt in der Einführung der neuen ICT und der Einführung des neuen Lehrplan Volksschule TG. In der Stadt Bischofszell haben wir das Klassensystem zyklusgerecht umgestellt. Für die Schulstandorte Zihlschlacht, Sitterdorf und Hohentannen wurde eine neue Schulleitung gesucht und gefunden. Wir haben die ganze ICT neu organisiert und auf einem neuen Server aufgebaut. An allen Schulstandorten haben wir das WLAN ausgebaut. Die Mitarbeitenden wurden mit einer zeitgemässen Infrastruktur ausgerüstet. In der Oberstufe sind oder werden die Schülerinnen und Schüler mit einem iPad ausgerüstet. Im Hoferberg (Gottshaus) ist im Jahr 2018 die zweite Etappe der Sanierung des Kindergartens und des Schulhauses fertiggestellt worden. In Zihlschlacht wurde der neue Kindergarten errichtet. Das Schuljahr 2019/20 konnten die Kindergärtler im neuen Gebäude beginnen. Pünktlich auf das zweite Semester 2019/20 sind der Umbau und die Sanierung des Schulhauses Sitterdorf fertig geworden. In den Sommerferien 2020 haben wir mit dem Umbau des Schulhauses Kenzenau begonnen. Wie geplant konnten die Schülerinnen und Schüler nach den diesjährigen Sportferien in das renovierte Schulhaus einziehen. Für den Ersatzneubau in Bischofszell Nord befinden wir uns mitten in den Vorbereitungen für den Wettbewerbsentscheid.

Gab es auch Rückschläge oder schwerwiegende Verzögerungen bei der Umsetzung bestimmter Pläne? Wenn ja, aus welchen Gründen?

Mit der Sanierung des Schulhauses Sitterdorf wollten wir bereits im Jahr 2018 starten. Da wir aber mit dem Schulraum-Entwicklungskonzept noch nicht soweit waren, haben wir uns entschieden, dies aufzuschieben. Im pädagogischen Bereich haben wir im Jahr 2019 die iPads gekauft. Die Einführung in den Klassen geschah im Schuljahr 2019/20. Aus diesem Grunde haben wir das Thema «Überfachliche Kompetenzen» auf das Schuljahr 2020/21 verschoben, um beiden Themen den nötigen Raum zu gewähren.

Die Stimmbürger waren der Schulbehörde bei Abstimmungen zuletzt sehr gut gesinnt. Worauf führen Sie die breite Zustimmung in der Bevölkerung zurück?

Die Bevölkerung, wie auch alle betroffenen Beteiligten, müssen transparent informiert werden. Mit diversen Informationsveranstaltungen haben wir im direkten Dialog versucht, unsere Beweggründe darzulegen. So haben wir für die Vorstellung des Schulraum-Entwicklungskonzeptes in allen politischen Gemeinden einen Informationsabend veranstaltet.

Welche bedeutsamen Weichenstellungen hat die Schulbehörde in den vergangenen vier Jahren vorgenommen?

Im Bereich der Pädagogik ist dies die Einführung des Lehrplans Volksschule TG. Mit der Überarbeitung der Beurteilung wird uns dieses Thema noch weitere Jahre beschäftigen. Zu erwähnen ist auch das Erarbeiten und die Umsetzung des Schulraum-Entwicklungskonzepts, und hier insbesondere der Ersatzneubau des Schulhauses Nord in Bischofszell.

«Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nach wie vor eine Herausforderung.»

Was werden in der kommenden Amtsperiode, also in den Jahren 2021 bis 2025, die grössten Herausforderungen sein?

Die Digitalisierung nimmt immer mehr Raum ein. Was in diesem Bereich alles möglich ist, hat sich während des Fernunterrichts gezeigt. Die Schule muss lernen, ihre digitalen Hilfsmittel sinnvoll einzusetzen, ohne dabei diesem Thema einen zu grossen Stellenwert beizumessen. Ich denke, dass auch vermehrt dafür gesorgt werden muss, dass Naturerlebnisse und die Interaktion mit anderen Menschen an Wert gewinnen. Bedingt durch den stetigen Wandel, werden wir, wie auch unsere Kinder, lernen müssen, mit Ungewissheit umzugehen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nach wie vor eine Herausforderung. Die Volksschule und die politischen Gemeinden müssen zusammen herausfinden, ob sie dafür genügend Unterstützung bieten. Lehrpersonen werden mit vielen verschiedenen Ansprüchen konfrontiert und belastet. Die Bereitstellung entsprechender Unterstützungsmassnahmen braucht ein spezielles Augenmerk.

Wird die folgende Amtszeit (2021 bis 2025) Ihre letzte als Bischofszeller Schulpräsidentin sein?

Dies kann ich jetzt noch nicht sagen. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass mir das Amt sehr viel Freude bereitet und es mich erfüllt.